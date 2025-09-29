ゆる読書会、作家イベント、ラジオにナンパ!?…顧客と本を結び続けるメトロ書店社長の地元愛溢れるブランディング戦略

STVラジオ（北海道）でパーソナリティを務める、ようへい氏によるPodcastの書評番組。今回は書店探訪編の後編ということで、引き続き長崎県・メトロ書店の川崎社長との対談です。前編では会社の大胆な事業展開の話でしたが、後編では「本の魅力を届ける」ための具体的な取り組みについて語っていただきました。本好きの川崎社長が挙げたオススメの一冊は本屋大賞でも話題を読んだ作品のアノ作家さんです！

読者-作家-お店を繋ぐ「社長の行動力」

ようへい：川崎社長ご自身が大の本好きで、本や読書することの魅力を伝えるために様々な活動をされていると伺いましたフリーペーパーを作ったり、ラジオ番組に出たり、色々なことをされているんですね。

川崎社長：はい、ラジオ番組に今朝も出てきました。毎月第三火曜日の朝なんですが、ニッポン放送系列の地元のNBCラジオで「読書しょ！」というコーナーを持たせていただいて、来年で30年になります。

ようへい：うわ凄い！ 生放送ですか？

川崎社長：はい、生放送です。

ようへい：ちゃんと放送時間守れてます(笑)？

川崎社長：時間……守ってます。大丈夫です(笑)。リクエスト曲も自分で言わなきゃいけなくなったり(笑)。

ようへい：それは書評番組ですか？ もっと大きな括りで本に関するご案内をしているということですか？

川崎社長：両方です。ランキングやオススメの本だったり、本屋のウラ話だったり。例えばいま映画『国宝』が流行っていますけど、原作者の吉田修一先生は長崎ご出身で親しくさせていただいているんですね。そういう先生がウチにサイン会に来た時に聞いたウラ話とかをこっそり話しています。

ようへい：川崎社長にウラ話しちゃったら、それもう表の話になりますから！ そうですか、吉田修一先生は長崎ご出身なんですもんね。

川崎社長：最初のきっかけは、吉田修一さんのデビュー作『最後の息子』でした。単行本が文藝春秋社から出ていた時に目にしたのですが、その装丁にはカッコいいドイツ人写真家の写真が載っていたんです。「なんだろうこれ」と思い、さらに『最後の息子』というタイトルも強いインパクトがありました。読んでみるとすごくカッコよくて、「こんな素敵な作家さんがいたんだ」と驚きました。

プロフィールを見ると1968年長崎市生まれと書いてあって、私は1972年生まれなので4歳上。「知らない！この人」と思い、色々な人に出身高校のことを聞いても当時はわかりませんでした。そこで、すぐに文藝春秋社の営業局長さんに連絡をして「この人はどんな方ですか」と尋ねたところ、「いまは東京在住みたいですよ」とおっしゃったんです。私は「すごく気に入ったので、この先生が次に本を出したら絶対ウチでサイン会をやらせてください！」とお願いしました。

2001年に『パーク・ライフ』という作品を出されて、芥川賞を受賞なさいました。私はすぐまた電話をかけたのですが、その時「川崎社長から絶対電話があると思いました(笑)」と言われ、先生もOKしてくださいました。それで長崎凱旋記念サイン会を開くことになって、当日200人ほど集まってくれました。そのうち10人くらいはご親戚の方でしたけどね。

ようへい：それでも僕が思うのは、先生がお好きな作家さんが、たまたま同郷で、しかも年も近くて……。そんな「こんな素晴らしい作家さんがいたんだ」というご縁ができたことなんですよね。

ようへい：一方で、吉田修一先生にとっても、どれだけ良い作品を書いても、人に触れなければ何にもならないわけで。その時に、しっかりバックアップしてくれる町の本屋さんがあるっていうのは、作家としても本当に心強いと思うんです。「本好き」だからこそ、お客様だけではなく作り手やクリエイティブな活動をしている人たちにも自然と意識が向いているんですね。

川崎社長：はい、もちろんです！

ようへい：他に店内でやられているイベントですが「おしゃべり会」があると聞きました。これは何ですか？

川崎社長：はい、「メトロでゆるりとブックトーク」という、いわゆる読書会です。だけど「ゆるりと」というぐらいだから、ちゃんと喋らないといけないとか、感想言わなければいけないとか、そういう縛りは全くなし。

テーブル出して5〜6人でお飲みながら喋るだけ会なんですけど、これがまた面白いんです。事前にお題を決めておくんですが、今でしたら「夏の終わり」とか、春だったら「卒業」とか。で、「このテーマにあなたがピンとくる本を持ってきてください」と言ったらみんなが全然違う本を持ってくるんですよ。

毎回ビジネス書の人、毎回火山や地震の本を持ってくる人、ラノベしか持ってこない方。世代によって全然違っていて、その違いを知ることができるのがメチャクチャ面白くて。

ようへい：素敵な取り組みですね。実は僕も読書会を開いてるんですよ。和室にみんな集まってゴロッと横になって、午前10時から夕方5時まで。「一切スマートフォンは禁止！」というルールで、とにかく読書だけしてもらうんです。やっぱり皆さん、自分じゃ普段読まないような本を持ってきたりしていて。

本好きで書店巡りも全国回ってる僕でもちょっと残念に思うのは、これだけ読みたい本があるのに、結局人生で触れられるのはその0.00何％なんだ……っていうことなんですよね。

でも、そういう人たちと一緒に時間を共有して読書をすると、自分が読まないかもしれない本でも、その人の感想を聞くだけで「なるほど、そういう世界なんだ」って知れる。その人のおかげで自分の人間性がちょっと拡張されるんです。

あるいは、自分でも気づいてなかった興味の裾野が広がるというか。「あ、こんなことが自分は好きだったんだ」って発見があったりして。そういうのが本当に面白いんですよね。

川崎社長：いつもどんなテーマでもSF小説を持ってくる30歳ぐらいの男の子がいて、みんな頭の中で「普段この人はどんな仕事をしてるんだろう？」って全員が想像していたと思うんですけど、私が質問で「どんな職業なんですか？」って質問したことがあります。そういうところはまるで合コンみたいでした。好きな本が合うって、絶対気が合うじゃないですか。

ようへい：絶対合いますね！ 本当にそう思います。やっぱり相性って何かって、共感なんですよね。共感できるかできないかがすごく大事だと思うので、何かを話すにしてもそこに一つツールがあるだけでも良いです。それが本でも映画でもゲームでも。

川崎社長：例えばレジで私好みの本を持ってくるお客様がいらっしゃるじゃないですか。絶対ナンパするんですよ。

ようへい：あの、ここで言うことじゃないですけど、ご主人いるじゃないですか。

川崎社長：男も女もですよ(笑)。「これ好きなの？」「これ良いでしょ〜」「これ買うんだったらあっちが良い」なんて話しかけて、仲良くなった人が沢山います。それで飲み会に行こうなんて話が何回もある。

ようへい：やっぱり興味が合う人って、繊細な部分に共鳴・共振できると思うので、疲れた時にそういう人に救われることはありますよね。そういう幸せのバトンタッチができていきそうな感じがしますね。

川崎社長：日本読書党とか立ち上げたら良いのに。

ようへい：僕が立ち上げても、気づいたら絶対川崎社長が党首になってるじゃないですか(笑)。メトロ書店さんは長崎・熊本・神戸と出店されていますけど、売れ筋の傾向、地域差はあるんですか？

川崎社長：あります。やはり神戸の方が東京に近い売れ方をしたり、知的な本がよく売れますね。

ようへい：ビジネス書とか？

川崎社長：それと専門書とか、ですかね。

ようへい：長崎県の傾向って何かありますか？

川崎社長：長崎県はとにかくご当地本がメチャクチャ売れる。

ようへい：いま目の前にも長崎の本とかメトロ書店オススメ本のコーナーがありますね。

川崎社長：ちなみに、あそこにキリンがいるでしょう？ あれはマスコットキャラクターで、小さいお子さんとかが「キリンさんがいる本屋さん行こう！」とか「キリンのところで待ち合わせよう」とか言ってくれないかなと思って。

ようへい：素敵ですね！ 長崎のご当地本というのは長崎県のことを書いてあったり。

川崎社長：長崎出身の作家だったり。いまだったら、原爆や戦争に関することだったり。

ようへい：なるほど。ではここでぜひ、川崎社長のオススメ本を一冊お願いできますでしょうか。

川崎社長：はい、申し上げます。もう誰がなんと言おうが『タイタン』！ 野崎まどさんの作品です。

野崎まど 著『タイタン』

ようへい：野崎まどさんと言えば『小説』という作品で本屋大賞3位になった！

川崎社長：そうです。私は『小説』を1位に投票したんですよ。『タイタン』は近未来の地球、日本が舞台なんですけども、AIが人類やすべてを支配していて、人間が何もしなくてもできちゃうという。ラジオも思ってることを勝手に喋ってくれて、勝手に収録してくれて、勝手に放送が流れるとか。あるいはパッと会った人を見たら、相性はどれぐらいで学歴がどうで、この人と結婚したらこんな子どもが生まれるということまでわかっちゃう世界の話です。

野崎まど 著『小説』

ウチの熊本店のお客様に読書会の時にそれを紹介したら、感動しすぎて会社辞めちゃったの(笑)！

ようへい：それは良い話なんですか(笑)？

川崎社長：転職しちゃったの！ その本がきっかけになって

ようへい：背中を押されるようなことがあったと。

川崎社長：熊本でも有名なところに務めていたんですけどね。

ようへい：一人の人生をポジティブに変容させるという……川崎社長オススメの、野崎まどさんの『タイタン』、ぜひ皆さんお手にとってください。それからこれも欠かせない質問になります。川崎社長から長崎県の魅力についてお願いします。

川崎社長：長崎はね、出身の作家さんがすごく多いんですよ。吉田修一さん、佐世保は佐藤正午という直木賞作家、元祖・さだまさしさんもですし、諫早からは垣根涼介という作家さんもいます。

ようへい：読書は一つのきっかけですから、旅をした時に、その地域出身の作家さんの作品を手にとって、気候風土も本から味わうこともできますよね。長崎は本当に風光明媚で素敵な場所ですしね。

川崎社長：東西南北に行くところは沢山ありますので。

ようへい：和洋折衷感もありまして、本当に素敵な地域でございます。その中でも長崎県の魅力の一つと言っても良いんじゃないでしょうか。長崎駅直結、メトロ書店アミュプラザ長崎本店に皆さん足をお運びください！ メトロ書店代表取締役社長、川崎綾子社長にお話を伺いました。素敵な出会いでした、ありがとうございました！

川崎社長：ありがとうございました！

この番組のPodcastは、毎週月曜朝6時に配信となっています。そしてこの番組が、北海道のSTVラジオというラジオ曲の番組でも放送されております。Podcastや現代ビジネスの記事でお付き合いの方も、book@stv.jpまでメッセージお待ちしております。Spotify、ApplePodcast、Amazon Music、YouTube、ラジコPodcastで、聞くことができますので「ようへいの時短ブッククラブ」とご検索ください。

それでは皆さん、素敵なブックライフをお過ごしください。

それでは皆さん、素敵なブックライフをお過ごしください。

