◆米大リーグ マリナーズ１―６ドジャース（２８日、米ワシントン州シアトル＝Ｔモバイルパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２８日（日本時間２９日）、レギュラーシーズン最終戦の敵地・マリナーズ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、４打席目に自己最多となる５５号ソロを放つなど、５打数３安打１打点の活躍を見せたが、あと１発が出ずに、２００１〜０３年のアレックス・ロドリゲス（レンジャーズ）以来８人目の３年連続本塁打王とはならなかった。それでも９月も１０本塁打と打線を牽引した大谷について、ロバーツ監督は試合後の取材で「９月はファンタスティックだった」と絶賛した。

大谷は、初回先頭の１打席目はカウント１―１から甘く入ったスプリットを捉えて右翼線への二塁打。３１試合連続出塁となった。金慧成の３号２ランで２回に先取点を奪い、２点をリードした３回先頭の２打席目も右前安打。２打席連続安打で出塁すると、フリーマンの左翼席への２４号２ランで１４５得点目となるホームを踏んだ。４回２死走者なしの３打席目は高めに３球連続直球を続けられて空振り三振に倒れた。

４点をリードした７回２死走者なしの４打席目に待望のアーチを描いた。２ストライクと追い込まれてからの３球目。左腕・スパイアーの９５・１マイル（約１５３・０キロ）を捉えると、中堅左へ打球速度１０９・５マイル（約１７６・２キロ）、打球角度３２度で運び、飛距離は４１２フィート（約１２６メートル）だった。自己新となる５５号ソロ。この時点でシュワバーは本塁打を放っておらず、１本差に迫った。敵地ながらＭＶＰコールも巻き起こった。

ドジャースはア・リーグ西地区王者のマリナーズに快勝して、５連勝でレギュラーシーズンを締めくくった。３０日（同１０月１日）からはワイルドカードシリーズでポストシーズンがスタートする。昨季もレギュラーシーズンを５連勝で終えており、球団史上初の２年連続ワールドシリーズ制覇へ、いい形で弾みをつけた。

大谷は試合後、現地メディアのインタビューに応じ「（自己新５５本塁打は）それだけ打てればチームは勝つ確率が上がると思いますし。今日は今日として、まず自分のベストを更新できたのはいいことですし、また明日から切り替えてポストシーズンに向けて頑張りたいなと思ってます」と話した。