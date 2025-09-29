フジテレビはいったい「誰の会社」だったのか…？株主代表訴訟から見えてくる「守護神」の存在と「時代錯誤の体制」の本当の狙い

監査役は「誰の守護神」だったのか…

フジ・メディア・ホールディングス（フジＭＨ）の元役員ら15名の責任を問う株主代表訴訟の公判が始まった。

筆者が寄稿した9月17日の記事『フジテレビ・日枝体制の功罪を問う裁判が始まった…！賠償額233億円！「15人の被告の名前」と彼らが問われる「本当の責任」』で紹介したように、争点を明確にする審理手続きに入った。

代表訴訟に注目しているのは、日本企業全般にひろがっている組織体質の根幹となる問題がつまびらかにされそうだからだ。

とりわけ、実力者だった日枝久氏（87）を頂点とする鉄壁のガバナンス（統治の仕組み）が浸透していたことは、もはや否定できないだろう。本来のガバナンスとは相いれない仕組みで、それを容認してきた取締役たちの責任がどのように追及されるかが、本代表訴訟の見どころになる。

今年7月6日にフジテレビが放映した「検証 フジテレビ問題 反省と再生・改革」は、元監査役で今年6月まで監査等委員だった尾上規喜（おのえ・きよし）氏を取り上げた。

尾上氏はマスコミに取り上げられたことはほとんどなく、やや唐突感もあったが、ナレーターは「日枝氏の盟友」と紹介し、画面には二人が立ち並ぶ姿と、互いを「のえちゃん」「きゅうちゃん」と愛称で呼び合っていたことが字幕で示された。

尾上氏は番組のインタビューで「諸悪の元凶が日枝だっていう世論の動きには納得できない」と日枝氏をかばってみせたが、果たしてそうだろうか。

尾上氏は1958年12月に旧フジテレビジョン（現・フジＭＨ）に入社。専務や副社長を経て2005年6月に常勤監査役に転じ、20年6月に監査等委員会設置会社の移行に伴って監査等委員になった。1935年3月生まれの90歳と日枝氏よりも年上だ。だが、驚かされるのは、彼は20年間という長期にわたり監査役と監査等委員を務めていたことだ。

監査役や監査等委員には、いざというときに株主や社会の代表として経営者と対峙できるよう調査権や意見陳述権など様々な権利が会社法で与えられている。任期も監査役の場合、1期あたり4年と長い。１期で退任する監査役も多く、会社人事による途中交代も珍しくはないのだが、尾上氏は20年もの間、監査の役割を担ったのだから、その長さは異様である。

2015年に制定されたコーポレートガバナンス・コードでは監査役に対し、「自らの守備範囲を過度に狭く捉えることは適切でなく、能動的・積極的に権限を行使し、取締役会においてあるいは経営陣に対して適切に意見を述べるべきである」とある。

己を厳しく律し、社の監査にあたるべき尾上氏が日枝氏と“盟友関係”などと紹介されれば、本来の役割を逸脱し、もはや日枝氏のための「守護神」だったと言われても仕方ないだろう。

グループ出身の「社外取締役」という欺瞞

今回のスキャンダルを週刊誌が報道してから8日後の昨年12月27日、当事フジテレビの社長だった港浩一氏は、社外取締役で東宝会長の島谷能成氏（73）とゴルフに出かけた。

島谷氏はカートの中で港氏から「まったくのでたらめですよ」と聞かされたというが、第三者委員会の調査報告書によれば島谷氏はこれを鵜呑みにしたという。

長年、フジＭＨの社外取締役は東宝、文化放送、産経新聞社の３社の首脳が就いていた。

事件発覚前の2025年3月期の体制で見ると、フジＭＨ取締役は17人。このうち社外は7人で、東宝の会長、文化放送の社長、産経新聞社の元会長、総務省の元局長、キッコーマンの名誉会長、日本取引所グループの元ＣＥＯ、ＡＮＡホールディングスの元会長である。

【フジMHの社外取締役 2025年6月26日の株主総会以後 肩書は当時】

島谷能成：東宝会長／フジテレビジョン取締役

齋藤清人：文化放送社長／フジテレビジョン取締役

熊坂輶光：産経新聞相談役／フジテレビジョン取締役

吉田真貴子：元内閣広報官／フジテレビジョン取締役

茂木友三郎：キッコーマン取締役名誉会長・取締役会議長／フジテレビジョン監査役

清田瞭：元東京証券取引所代表取締役社長／フジテレビジョン監査役

伊東信一郎：ANAホールディングス特別顧問／フジテレビジョン監査役

社外取締役は「身内」

特に東宝と文化放送は、フジＭＨの大株主でもある。東宝は8.83％で第2位の株主であり、文化放送は3.70％で５位に位置する。

両社は、フジＭＨの前身の「富士テレビジョン」がテレビ免許を申請したころからの株主だ。

中川一徳著『メディアの支配者』（講談社）によれば、東宝と文化放送は当時、テレビ局開局の免許をそれぞれ映画界とラジオ業界の代表として争い、その結果、政府や政治家の仲裁などで現在のフジＭＨに資本参加した経緯がある。

フジＭＨの「2015年３月期」の体制を見ると、社外取締役は６人で系列テレビ局のほか、東宝、文化放送、産経新聞の首脳たちだ。この3社は歴史的経緯から社外取締役の地位を占めてきた。言うまでもなく産経新聞はフジサンケイグループの中核企業であり、フジＭＨは社外取締役を身内で固めていたわけだ。

今年6月、フジサンケイグループ主要３社の首脳は一斉に退任したが、本来、外部の視点で経営を監視するはずの社外取締役の役割が形式的に過ぎなかった可能性が強い。このような内向きの体制が、日枝氏を中核とする体制を盤石としてきたことは間違いないだろう。

曖昧なまま放置された「独立性基準」

しかも、東宝、文化放送、産経新聞の社外取締役が「独立役員」と認められていたことについては驚きを禁じ得ない。独立役員とは、利害関係が小さく、まさに“独立”して経営監視にあたる社外取締役を指す。

東京証券取引所の規定では、独立性が“ない”とされるのは親会社から派遣されるケースだ。親会社とは、その会社の株式の過半数を持っている会社のことで、つまり、50％以下であれば、30％、40％持っていても独立性があるとされる。

一方で、東証は10％以上持っている場合、そのことを開示するよう求めているが、禁止はしていない。

このほか、「主要な取引先」や「多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律家」などについても、独立性が“ない”としているが、「主要な取引先」「多額の金銭」について具体的に明示をしていないため、あいまいさが残る制度となっている。

一方で、2015年6月に運用が始まったコーポレートガバナンス・コードは、「率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物を独立社外取締役の候補者として選定するよう努めるべきである」と、社外取締役の独立基準を自社で検討し、その基準を開示するよう求めている。

実際、大手では独自に独立性基準を公開している企業が多い。

たとえば、「主要な取引先」や「多額の金銭（報酬）」について、トヨタ自動車では主要取引先として「連結売上高の２％以上」とし、「多額報酬専門家」として12万米ドルと定義。「主要株主」としては上位10社以内の場合、独立性はないと判断している。

取引での報酬を厳しくチェックしている企業もある。

JR九州は2022年5月10日、2022年３月期の有価証券報告書を訂正すると発表したが、よく調べたら１人の独立社外取締役が「独立基準」を満たしていなかったというのである。この独立社外取締役は九州の有名温泉旅館の経営者だった。

JR九州の独立性基準では社外役員が経営する会社の売上高について、JR九州との取引（過去3年間の平均）が2%を超えないように定めていた。当初はこの温泉旅館とJR九州とはほとんど取引はなかったが、2019年3月期からJR九州の豪華寝台列車「ななつ星」の宿泊先として取引が増え、3年間の平均で2%を超えていたのだという。

JR九州は自ら情報を開示して謝罪した。

こうした厳格な独立性基準を設ける企業に対して、フジMHのそれは稚拙だったと言うほかない。

要注目の「株主代表訴訟」

今年4月30日、フジMHは文化放送社長、東宝会長、産経新聞相談役を社外取締役から外すことを発表した。5月16日には記者会見に応じた清水氏は、「我々から見たら、とても、とても重要な大株主出身の（独立）社外取締役も退任しています」と独立性の基準を厳密にとらえて役員を選考したことを強調した。

フジＭＨは今年５月30日、東証に独立役員届出書を出したが、名簿には元ファミリーマート社長の澤田貴司氏ら6人が並んだ。

こうした改革が迅速に行われた一方で、なぜこれまで対応がなされなかったのだろうか。日枝体制が単に時代錯誤な体質だったからか。それもあるが、役員やコンプライアンスの体制を形式的に整えることに注力し、内容が伴ってなかったことが大きい。

その背景には、実質的な改革を遅らせようという思惑が働いていたと見るほうが自然だろう。東証も金融庁も形式づくりに注力し、実質的な議論を先延ばしにしてきた。こうした中で、一連の性加害への対応が遅れ、その結果、ＣＭ出稿停止による巨額の損失を出した不祥事は起きたのだ。

この見方が妥当かどうかは、15人もの取締役が提訴された株主代表訴訟できっと明らかにされるだろう。

冒頭で紹介したように、連載記事『フジテレビ・日枝体制の功罪を問う裁判が始まった…！賠償額233億円！「15人の被告の名前」と彼らが問われる「本当の責任」』でも、フジテレビの裁判について解説しているのでこちらも参考としてほしい。

