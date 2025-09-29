べったりママ友に「もう会わない」と宣言。返ってきたのは、まさかの“マウント”だった【ママリ】

主人公のナナちゃんママは、子どもが同じ幼稚園に通うジロウくんママに強い執着心をいだかれ困っていました。そもそも集団行動が苦手なナナちゃんママは、選んで1人でいたのですが、その様子を目にしたジロウくんママがある日声を掛けてきます。





家に遊びに行きたい、一緒に登園したい、帰りも一緒に帰りたい…など何かと行動を共にしようとするジロウくんママの言動に疲れていたナナちゃんママですが、これまでは何とかやんわり断ることでその場をしのいでいました。しかし、拒否感を持たれていることに気づかないジロウくんママの行動はエスカレートし、ついにはナナちゃんママの日常的な行動を「追いかけて」くるように。気持ちに限界を感じたナナちゃんママは、ジロウくんママに「もう一緒に過ごすことはできない」とはっきり告げるのですが…？

お互いにはっきりと言葉を交わしたことで、人間関係の築き方について決定的な違いがあることが分かった2人。ナナちゃんママは1人でも平気な性格、一方のジロウくんママは誰かといないと1人ぼっちは寂しいと思う性格でした。正反対の2人では人間関係の距離感も全く違ったでしょうね。



ナナちゃんママからの「子どものことじゃなくて…」という言葉に驚いたような表情を見せたジロウくんママ。きっと自分自身が持っていなかった価値観に触れて驚愕したのかもしれません。人間関係がこじれる時「似た者同士の同族嫌悪」が原因になるケースもありますが、今回のような「正反対すぎて理解し合えない水と油の関係」というケースもあるのでしょうね。

