200勝目前の巨人・田中将大…「マー君、神の子」前夜、甲子園を震撼させた「怪物伝説」を振り返る

「マー君、神の子、不思議な子」──そんなフレーズが飛び交うずっと前、田中将大はすでに甲子園を震撼させていた。150キロの速球にプロ顔負けのスライダー、そして大舞台にも怯まぬ強心臓。捕手から投手へ転向し、2年夏には全国制覇を果たした怪物投手。200勝を目前にした節目のいま、その原点を『データで読む甲子園の怪物たち (集英社新書)』より改めてひも解く。

2年「春のセンバツ」で鮮烈な甲子園デビュー

現在、読売ジャイアンツに所属している田中将大も高校時代から「怪物」として名を馳せており、東北楽天ゴールデンイーグルス時代の2013年シーズン（24勝0敗1セーブ）と同様に“無敗”を記録している。

もっとも、田中は1年のときは投手ではなく捕手だった。頭角を現したのは、1年秋。明治神宮野球大会で、141km/hを記録してから投手としての才能を発揮していく。

その田中は2005年のセンバツで鮮烈な甲子園デビューを果たす。戸畑高校戦でいきなり1失点の完投勝利を成し遂げたのだ。続く神戸国際大附戦では救援登板で4回無安打無失点ピッチングを見せた。チームは2回戦敗退となったものの、大舞台での強さを存分に見せた。捕手を務めていた秋季大会からセンバツまでの間で大きく成長した。

当時のある記事にも「秋と比べると下半身の充実ぶりが目立ち、左足にしっかりと体重が乗り、前で大きく腕が振れるようになった」とある。その後も成長を遂げていき、高校2年ながらもエース級にまで成長した。

150km/hのストレートに、プロ級のスライダーを投げ分ける

2年生で出場した夏の甲子園では、松橋拓也との二枚看板として4試合に登板（先発2試合）。準々決勝の鳴門工業戦では、3回途中からリリーフで登板し、驚異の12奪三振を記録。

続く準決勝では、辻内崇伸（元・読売ジャイアンツ）や平田良介（元・中日ドラゴンズ）を擁し、優勝候補筆頭だった大阪桐蔭と対戦。先発の田中は、6回まで大阪桐蔭打線を無失点に抑える好投を見せる。とくに大阪桐蔭の4番平田を完璧に抑え追い上げを阻止。最終的には、7回1/3を投げて6安打・5失点（自責点4）・9奪三振の力投を見せた。

決勝の京都外大西戦では、5回途中から再びリリーフ登板。7回表に京都外大西に追いつかれたが、ここ一番の集中力を発揮し一気に勝ち越し、最終回には田中が圧巻の三者連続三振を記録。最後は2年生ながら150km/hのストレートで試合を締めくくり甲子園史上57年ぶりの夏2連覇を達成した。

この年の夏の甲子園では、4試合で25回2/3を投げ、38奪三振、防御率2.81を記録。2年生ながらも、ストレートとスライダーは高校生でトップクラスだったと言っていいだろう。

彼が怪物と言われた所以はプロ顔負けのスライダーである。とくに、縦のスライダーは2年のときから一級品でほとんどの打者は目線から消えたような感覚になっていただろう。ストレートも2年生の夏時点で球速は150km/hを記録。いまでこそ150km/h超えの投手は数多いけれど、当時2年生で大台に乗せていたのは田中ぐらいだった。

3年「夏の甲子園」では苦戦が続いた

2年の夏の甲子園優勝で全国的に有名になったため、各高校は駒大苫小牧を倒すために田中への対策を行っていた。それでも同年の秋の大会でも相手打者を圧倒し、明治神宮野球大会で優勝している。2年の段階で、28回2/3を投げ47奪三振の驚異的なピッチングを見せ、対策しても打てないほどのパフォーマンスを見せていた。この時点で、プロ入りしてもいいほどの実力だったと見ている。

3年になった年は学校の不祥事によりセンバツ出場はかなわなかったものの、夏の南北海道大会のときは圧倒的な強さを見せ、甲子園に出場。夏3連覇への序章が始まったかに思えた。しかし、夏の甲子園においては胃腸炎による体調不良が彼を苦しめた。

しかも、各対戦校が田中の研究や対策を行っている状況。駒大苫小牧で監督を務めていた香田誉士史氏は、田中が不調だったこともあり、恐怖感が先行していたという。

「やっべえかな、って。相手は、対田中を想定して、春からマシンで150kmの球と、130kmのスライダーを特訓してきたみたいなことも言ってたじゃない。でも、将大（＝田中）はさ、『大丈夫です、むしろやりやすいです』って、あっさり。コイツすっげえなと思ったけど、監督だから、そんな態度見せられないじゃない。だから俺も『おっ、そうか』みたいなね」

というように田中は冷静だった。2回戦の南陽工は田中のスライダーを徹底的に研究しており、しっかり見極めていた。スコアだけ見れば、田中は14奪三振を記録して、駒大苫小牧が先制して逃げきった形に見える。

しかし、この試合で田中は球数も165球を投げており、「いままでの甲子園で一番苦しい試合」とコメントを残した。さらに、3回戦の青森山田も、田中対策として150km/hの直球と140km/hのスライダーにひたすら目が慣れるよう練習していた。そのこともあり、田中が3点を奪われた。しかし、チームは劇的な逆転勝利をする。

「球が消えます」同世代の選手たちの衝撃

準々決勝の東洋大姫路戦でも、林崎遼（元・埼玉西武ライオンズ）からホームランを打たれ4点差をつけられたがその後はなんとか抑えて勝利した。

さらに、準決勝で対戦した智辯和歌山は当時監督の郄嶋仁が「田中をやっつけるためにこれから練習するで」と宣言し、160km/hの速球と140km/hのスライダーに設定して練習をしたほどだ。しかし、郄嶋氏が

「田中に代わったとき、選手に『いけるか？』って聞いたら、『消えます』って。その時点で、こら負けた思った。ピンチになればなるほど、精度がよくなるし、スピードも速くなる、と」

とコメントするように、ギアチェンジした田中は高校生ではまったく打てないレベルだったのだ。さらに、実際に対戦した橋本良平（元・阪神タイガース）は、

「彼には僕らの世代を引っ張ってもらわないと困る。プロ時代も含めて、将大はダントツの存在でした。メジャーで苦労することも多いと思います。でも苦しい時とか強いチームが相手のときのほうが力を出す。昔から、本当に迫力がありましたよ。それに押されて、僕らは負けたんですかね」

と話すように圧倒的な実力差を感じていたのだ。

ただ、この田中も体調が悪いながらも各打者を抑え、戦いながら投球術を磨いていった。100％の力を出せない状況だからこそ、新たなピッチングスタイルを生み出せたのだろう。

初戦から僅差の試合を制して勝ち上がり、決勝まですべてが接戦。苦しみながらも決勝まで勝ち上がる姿は、高校生ながら王者の意地を感じさせるものであった。

斎藤佑樹との好勝負に沢村賞、メジャーで「マダックス」達成…球史に残る名投手へ

早稲田実業との決勝では、斎藤佑樹のように完投はできなかったが、要所ではしっかりと抑えるピッチングを見せた。伝家の宝刀スライダーは、不調のときでも打者のバットが空を切った。相手打者も本調子ではないとわかっていたが、高校時代の田中のフォームは躍動感や威圧感があり、腕を振っていることも含め、タイミングが合わなかったそうだ。

決勝でも1戦目は10奪三振を記録。大会を通してみても、6試合、52回2/3、54奪三振、防御率2.22を記録。前年よりも防御率が良化している点を見ると、不調ながらも相手を抑えられるプロレベルの圧倒的な実力があったことがわかる。

この田中は、野村克也氏からも絶賛されたスライダーをプロ入り後も4年目までは駆使。その結果、プロの世界でも多くの打者を抑えていた。徐々に制球力もついていき、5年目のシーズンから決め球をスプリットに変えたことにより、奪三振率を一気に上げて、沢村賞に輝いた。

その後も、メジャーリーグの舞台で球数を抑えた上での「マダックス」（投手が100球未満で完封することを指す。ブレーブスなどで抜群の制球力を武器に通算355勝をあげた殿堂入り右腕グレッグ・マダックスが、現役時代に一三度も100球未満の完封劇を演じたことにちなんで名付けられた）を披露するなど、大人のピッチングを見せたりとバリエーション豊かなピッチングスタイルの変化を見せる。

2021年のNPB復帰後はかつてのような成績を残せない時期が続いたが、年齢に応じてピッチングスタイルを変えていける柔軟さがある選手であることは間違いないだろう。

・・・・・・

【もっと読む】『駒大苫小牧で甲子園連覇に貢献、メジャー挑戦、外資系金融、商社を渡り歩く…「マー君の同期」の意外なその後』

【もっと読む】駒大苫小牧で甲子園連覇に貢献、メジャー挑戦、外資系金融、商社を渡り歩く…「マー君の同期」の意外なその後