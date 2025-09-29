Sクラスの存在感と威厳を際立たせたモデル

メルセデス・ベンツ日本は、S580 4マティック・ロング（ISG）の特別仕様車『S 580 4マティック・ロング・ナイトエディション（ISG）』を全国限定合計20台発売。

同社のフラッグシップモデルである現行Sクラスは、『センシュアル・ピュリティ（官能的純粋）を追求したデザイン』、『人間中心の最新技術』、『安全性の更なる追求』など、現代に求められるラグジュアリーを再定義、充実を図ったモデル。



今限定車のエクステリアデザインは、ボディ全体をブラックで統一し、Sクラスの存在感と威厳を際立たせた。

通常モデルではオプション設定のナイトパッケージやAMG ラインに加え、本モデル限定装備となるブラックカラーの20インチAMGアルミホイールやダーククロームのシームレスドアハンドルを採用。細かい箇所もダーククローム/ブラックパーツとなり、漆黒の夜空を思わせるような静謐な印象に仕上がっている。

インテリアデザインは本革ナッパレザー（ブラック）、通常オプション設定のハイグロス・スレートポプラウッドインテリアトリムに加えて、本モデル限定装備となるブラックカラーのイルミネーテッドステップカバーを採用し、エクステリアと併せて全体を黒で統一している。

また、通常モデルではオプション設定のリアコンフォートパッケージを標準装備することで、後席の安全性と快適性が向上したショーファー仕様となる。

一例として、助手席側後席がフットレスト付エグゼクティブシートとなり、ふくらはぎリラクゼーションが装備されるほか、後席左右にワイヤレスチャージング機能や、左右独立してエンター テインメントコンテンツが楽しめる11.6インチのMBUXリアエンターテインメントシステムが追加される。

左右ハンドル各10台の合計20台限定で、価格は2656万円。納車は10月以降の予定だ。