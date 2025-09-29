２０２０年にリチウムイオン電池が原因とされる火災が発生し、対策工事を行っていた青森市清掃工場が１０月１日、本格的に再稼働する。

火災では、リチウムイオン電池が工場内のごみ処理の過程で発火したとみられ、市はごみとして出さないよう注意を呼びかけている。（安楽泰人）

工場は、青森市内のほか、青森県平内町、今別町、蓬田村から出たごみを受け入れている。２０年５月２５日に起きた火災は、不燃ごみを砕いて分別する「破砕選別処理施設」で、ごみに混入したリチウムイオン電池に衝撃が加わって発火したことが原因とみられている。

工場は、不燃ごみを一時的に隣接する一般廃棄物最終処分場に埋めるなど、対応に追われた。昨年６月〜今年３月、約１０億円かけて火災の対策工事を実施。４月から施設の試運転を始め、施設への不燃ごみの受け入れを再開した。

施設内の火災検知器は１５基から５６基、消火散水ノズルは２５基から５７基にそれぞれ増やした。二つの機器は、ごみを運ぶコンベヤーベルト（長さ約２５メートル）に１メートル間隔で設置した。

火災では、火がゴム製のベルトにも延焼したため、ベルトの材質を金属に変更。万一、物が燃えた場合、手動のスイッチにより、ごみ選別機の手前で外に取り除ける「緊急排出シュート」も新設した。

市によると、工場には毎日１０〜１５トンの不燃ごみが搬入されるが、そのうち１０〜２０キロはリチウムイオン電池が入っている可能性が高い電化製品だという。工場では、試運転を始めた４月以降、リチウムイオン電池が入っているとみられる製品を作業員３、４人が搬入時に手作業で取り除く工程も設けた。

小関順司工場長（５６）は「火災を防ぐため、ごみの分別について住民らの協力が不可欠。電化製品を購入した店に回収を依頼するなど、対応をお願いしたい」と話している。

◆リチウムイオン電池＝スマートフォンやモバイルバッテリーなどに使われる小型電池。大量に電力を蓄えられ、繰り返し充電して使える点が特長。内部に可燃性の液体が含まれ、衝撃が加わると発火の恐れがある。

２３年度の発煙・発火は全国で２万件超

環境省によると、全国のごみ収集車やごみ処理施設で、リチウムイオン電池が原因とみられる発煙・発火は２０２３年度、２万１７５１件発生した。昨年１２月には茨城県守谷市のごみ処理施設で、リチウムイオン電池が原因と推定される火災が起き、施設の復旧工事に数十億円の費用が必要になった。

各地の事故を受け、環境省は今年４月、全国の自治体にリチウムイオン電池を他のごみと分けて回収することを呼びかける通知を出した。

青森市は、市民センターや各地区の市庁舎など１６か所に、使用済みの小型家電を入れる専用ボックスを設けている。家電量販店などに処分を依頼する必要がないようにする取り組みの一環だ。