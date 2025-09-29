大谷翔平選手愛用「CW-X」ボディバランスアップタイツに新色が登場

スポーツや日常の動きをサポートする「CW-X」から、大谷翔平選手がアンバサダーを務める人気モデル［ボディバランスアップタイツ］に新色が追加されました。股関節や骨盤を安定させる独自の設計で、ランニングや球技はもちろん、立ち仕事でも活躍。機能性とスタイルを両立した新カラーは、2025年9月25日より全国の取扱店舗やECサイトで購入できます。

新色で楽しむ！大谷選手愛用モデル



ボディバランスアップタイツ

大谷翔平選手が愛用する［ボディバランスアップタイツ］は、これまでブラックのみの展開でした。

しかし今回はメンズにBU（ブルー）・GY（グレー）、ウィメンズにSG（ライトグレー）が登場。

価格は8,800円（税込）、3Lは9,350円（税込）です。爽やかなカラーバリエーションで、スポーツシーンも日常もより快適に、気分を上げて楽しめます。

【ロンハーマン×チャンピオン】別注フーディーが登場！秋冬コーデに最旬アイテム

機能性と快適さを両立



CW-X独自のテーピング原理で股関節や骨盤をしっかりサポート。下半身の軸が安定し、ランニングやマラソン、球技などのパフォーマンス向上を助けます。

タテ・ヨコ・ナナメに伸びる8WAYストレッチ素材で動きやすく、縫い目を減らした接着仕様は肌ざわりもなめらか。アウターに響きにくいカッティングで、1枚でも快適に着用できます。

新色で広がるCW-Xの魅力



大谷翔平選手が「自分を内側から支えてくれる存在」と語るCW-X。人気の［ボディバランスアップタイツ］は、パフォーマンスを引き出しながら快適さも叶える実力派アイテムです。

新色の追加で選ぶ楽しさも増し、スポーツから日常まで幅広く活躍。2025年秋、新しい一枚を取り入れて、アクティブな毎日をもっと心地よく過ごしてみませんか♪