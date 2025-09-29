実は賃金上昇率は1990年代前半と同程度まで高まっているにもかかわらず、消費者を取り巻く環境は好転していません。むしろ「物価は上がるばかりで生活は楽になっていない」と感じている人が大半なのではないでしょうか？ 統計の数値と人々の体感とのズレはどこから生じるのか−−。第一生命経済研究所経済調査部の主席エコノミストである藤代宏一氏の著書『株高不況』（青春出版社）より一部抜粋して紹介します。

物価上昇の実感とのズレ

消費者の景況感は冴えません。賃金上昇率が1990年代前半と同程度まで高まっているにもかかわらず、消費者を取り巻く環境は好転していません。この間、一人あたりの賃金は大きく伸びましたが、物価上昇分を埋めるには至っておらず、物価上昇を加味した実質的な所得は改善していません。

なかでも、食料品を中心とする生活必需品のインフレがきついことが大きな要因です。消費者物価指数に目を向けると、2024年度の総合CPI（消費者物価指数）は前年比＋3.0％となりました。2022年度に＋3.2％、2023年度に＋3.0％となった後ですから、3年連続で日本銀行の物価目標である2％を上回ったことになります。

2020年を100とする総合指数は2025年3月時点で111.1です（図表3-1）。これはコロナ期を経て消費者が直面する物価が11.1％上昇したことを意味します。ただ、「もっと上がっているのでは？」という直感を抱いた方も多いと思います。

そうした直感とのズレがどこで生じているかを探るため、消費者物価指数のウエイトを確認します。

消費者物価のウエイトは、日本の家計の平均的な支出構造を基に決められており、大きい順に食料（27.7％）、住居（20.9％）、交通・通信（14.1％）などとなっています（図表3-2）。



簡単に補足すると、食料には外食が含まれます。住居は賃貸住宅の家賃の他、自分が所有して住んでいる住宅を他人に貸した時に得られるはずの家賃を仮想的に見積もった「持ち家の帰属家賃」という項目が含まれています。

また、交通・通信については通勤通学の定期券のほか、自動車保有コスト（自動車購入費、駐車場代）、携帯電話通信料などが含まれます。

統計上は伸びていない家賃

直感とのズレを生じさせている最大の理由は、消費者物価指数の約2割を占める家賃と見られます。2020年を100とする指数水準は2025年3月末時点で103.6とわずかな上昇となっています。

都市部の分譲マンション価格が著しい上昇を示している割に上昇率が低いと感じた方も多いと思いますが、空き家問題に直面するような過疎地域と、都心のタワーマンションを平均すると、このような低い伸びになるのです。

また家賃の伸びが低い背景には、賃貸住宅において入居時の家賃が更新後もそのまま継続されることが圧倒的であるという、日本独特の慣行があります。借地借家法により借主が強く保護され、契約更新時の家賃改定には「相当な理由」が必要とされています。家賃を大きく引き上げるには、近隣の相場の上昇や物価上昇などの客観的な根拠が求められるため、日本の家賃は米国などと比べて硬直的であるという現実があります。

やや話が脱線しますが、ここ数年、住宅を巡って「賃貸派 vs 持ち家派」という議論が活発になっています。最近は、都市部における住宅価格の上昇もあって「持ち家派」が優勢になっている印象ですが、「賃貸派」のメリットとして、家賃がインフレから隔離されているという点があります。

もちろん、インフレが始まる以前から居住していることが条件になりますが、物件によっては直近の入居者対比でかなり安く住み続けられている、という事例もありそうです。

次に水道光熱費は政府による支援にもかかわらず、2020年を100とする指数水準は114.5と大きな上昇となっており、これは実感とおおむね整合的ではないでしょうか。

エネルギーの大部分を輸入に頼る日本は、円安や資源価格の上昇を受け入れざるを得ませんから、資源価格の上昇は国民の負担増に直結します。

食料品価格上昇の実態

そして何といっても注目は食料です。指数水準は124.2、そのうち野菜や魚など生鮮食品は134.0、生鮮食品以外の食料（米、精肉、加工食品）は122.5といずれも著しい上昇になっています。お米に限っては2025年3月の指数が200近くとなっており、目を疑うような水準になっています。

これら生活に不可欠な品目の値上がりは、テーマパークの入場料など裁量的な支出（高いと感じたら支出しないという選択ができる）と違って逃げ場のないものですから、消費者の体感的な物価を押し上げ、生活防衛意識を高めることにつながります。また外食は人件費の増加も重なって著しい上昇になっています。

ちなみに、日本銀行が政策目標としているのは消費者物価指数の前年比上昇率を2％とすることですが、政策判断にあたっては生鮮食品を除いたベースの消費者物価指数、いわゆるコアCPIを重視しています。

生鮮食品を除くのは野菜や果物、魚介類などは、天候要因など景気とは直接関係のない理由で大幅な変動をすることがあるからです。たとえば、酷暑で野菜価格が高騰し、消費者物価全体が上昇した場合など、それを景気の強さに起因するインフレであると誤認しないように注意する必要があります。

しかしながら、ここ数年の生鮮食品の上昇は、一過性の天候要因と言い切れない面があり、特殊要因として切り捨ててしまうのは議論の余地があります。

毎年のように酷暑、台風、大雨による農作物の被害が確認されており、もはや異常なものではなくなりつつあります。もしかすると、そもそもの生産能力が低下している可能性があるかもしれません。

また、これまでに累積した円安や人件費増加が関係している可能性も濃厚です。肥料や飼料などは輸入に頼っていますので円安の影響を受けます。電気・ガスといったエネルギー価格の負担増加も効いています。そして人件費の上昇も効いているはずです。生産者のみならず、流通や販売を担う輸送業、卸売業、小売業の人件費も増加していますので、その影響を受けないはずがありません。

そう考えると、仮に天候要因が一過性であったとしても、人件費が下がるとは考えにくいため、生鮮食品価格がコロナ禍以前の水準に戻る可能性は低いと判断されます。そのように感じている消費者も多いのではないでしょうか。

実際、日本銀行が調査している「生活意識に関するアンケート調査」によれば、消費者の予想物価上昇率は顕著に加速しています。5年後の物価上昇率は中央値で見れば比較的安定しているものの、平均値は明らかな上昇が認められています（図表3-3）。このようにして人々がインフレの定着・加速を予想し、将来の収支計画に組み込むことは非常に重要な意味を持ちます。

たとえば、企業においてはコストを先に予想し、それを前提に販売価格を決めることは少なくありません。仕入価格、人件費増加を前提に自社製品・サービスの価格を決定するなら、企業はコスト増に負けない価格を設定するはずです。こうしてインフレがインフレを呼ぶことになります。

