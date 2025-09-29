今年は鹿児島決戦！PGAティーチングプロ選手権が島津ゴルフ俱楽部で開催
ゴルフを教えるプロであるPGAティーチングプロの実力日本一を決める『PGAティーチングプロ選手権大会/女子選手権大会』が、今年は鹿児島県の島津ゴルフ俱楽部にて、10月21日から2日間の日程で開催されます。22日の決勝ラウンドの模様は、Golf Mチャンネル（https://www.youtube.com/c/GolfMChannel）でLIVE配信されます！
ゴルフを教えるプロの実力日本一決定戦
今年で27回目を迎える男子の部には、最終日に5打差を逆転して初優勝を飾った大瀧一紀プロをはじめ、全国の予選を勝ち上がってきたティーチングプロ120人が出場を予定。
また、5回目を迎える女子の部には、 ‟女王”高木亜希子プロの大会4連覇を阻んだ入江亜衣プロなど、16人のティーチングプロがエントリーを予定しています。
普段からアマチュアゴルファーの技術向上の強い味方として技術向上の手助けをしているPGAティーチングプロたちが、ゴルフの実力日本一を競うこの大会。今年は“南国”鹿児島市の島津ゴルフ俱楽部にて、10月21～22日の2日間、計36ホールのストロークプレーで争われます。
配信のMCは黒田カントリークラブさんが担当
男子の部の優勝者には賞金100万円（賞金総額675万円）のほか、2026年に滋賀県の蒲生ゴルフ倶楽部で開催される『第93回日本プロゴルフ選手権大会 センコーグループカップ』と、次回のPGAティーチングプロ選手権大会への出場権が与えられます。また、女子の部の優勝者には、賞金10万円（賞金総額30万円）のほか、次回のPGAティーチングプロ女子選手権大会への出場権が与えられることになっています。
この大会の模様はGolf Mで記事配信するほか、大会2日目の決勝ラウンドの模様をGolf Mチャンネル（https://www.youtube.com/c/GolfMChannel）で配信予定。MCには、「恋もゴルフもアプローチが苦手！」でおなじみのゴルフタレント・黒田カントリークラブさんを迎え、1組目のスタートから最終組のホールアウトまでをLIVEでお伝えします。
大会の情報は、東京メトロ全線の車内中づりポスターでも告知されています。ティーチングプロたちの熱い戦いを、ぜひチェックしてくださいね！
【大会名】
第27回PGAティーチングプロ選手権大会 島津ゴルフ俱楽部カップ2025
第5回PGAティーチングプロ女子選手権大会 島津ゴルフ俱楽部カップ2025
■大会日程
2025年10月21日（火）～22日（水）
■開催コース
島津ゴルフ俱楽部（鹿児島・鹿児島市）
■LIVE配信
10月22日（水）Golf Mチャンネルにて午前7時15分配信スタート（予定）
https://www.youtube.com/c/GolfMChannel