臓器提供の同意率アップからトイレを綺麗にする効果まで…池上彰が解説する「社会を変えるナッジ理論」

男性用の小便器に描かれた的。その的目掛けて無意識に用を足した経験が男性なら誰しもあるはずだ。これはナッジ（英語でそっとヒジでつつくという意味）理論と呼ばれるもので、強制ではなく、さりげなく巧みに人々を好ましい方向へさしむける行動経済学の手法だ。



行動経済学の理論の特徴は実用性に富むことです。人はこう働きかければこういうふうに動くという法則は、じつは社会のさまざまなところで活用されています。





一例をあげましょう。以前、スウェーデンの地下鉄駅でエスカレーター横の階段をピアノの鍵盤のデザインにして、踏むと実際に音階が出るようにしたところ、エスカレーターをやめて階段を使う人が60％以上増えました。

これは「人は楽しいことがあるなら、行動を変えるのでは？」という発想から、健康づくりの一環にもなるよう、階段の利用率を上げるための実験でした。



このピアノ階段はいまでは世界各地で見られるようになりました。これなどは多くの人が興味を示すものに「自分も」と乗ってしまうバンドワゴン効果（同調効果）の活用事例です。

このように行動経済学の特性を活かして人々の行動をよりよく導くこと「ナッジ」といいます。



ナッジとは「そっとヒジでつつく」という意味の英語で、強制ではなく、さりげなく巧みに人々を好ましい方向へさしむける手法です。

ここからは、行動経済学を社会に活かす有効な手立てである「ナッジ理論」について見ていきましょう。

「デフォルト」という手段で臓器提供の同意率がアップ

人は選択肢が多いと迷ってしまって選べなくなります。私たちは情報量が多いのが苦手です。だから、多くの情報を前にして面倒になると、自動的にヒューリスティックを稼働させて手短に処理しようとします。



しかし面倒だからといって、何でもかんでもばっさり切り捨てられていては、社会にとって不都合なこともあります。そこで、そうされないようにする有効な手段が「デフォルト」、すなわち、特定の選択肢をあらかじめ設定しておき、利用者がNOを選ばなければそのまま実行されるというやり方です。

その代表例として知られるのが臓器提供の意思表示です。提供してもよいという人が意思表示する方式（オプトイン）の国では同意率が低いのが現状ですが、提供したくない人がそれを意思表示する方式（オプトアウト）の国では100％に近い同意率になっており、両者にたいへん顕著な違いがみられます。



またネット通販などでは、購入するときにそのままだとメールマガジン登録となり、不要であればチェックを外すというケースがあります。こうした違いが意思決定に大きな差となって表れるのです。

日常にひそんでいる多くのナッジとは？ トイレの便器からレジ前の床の矢印まで

ナッジといえば、有名なものにアムステルダムのスキポール空港の男性トイレがあります。ここの小便器には小さなハエの絵が描かれています。



こうすると利用者はおのずとそのハエめがけて用を足すようになるため、トイレが汚れず、掃除の手間が省ける。この男性の奇妙な習性を活かしたアイデアによって、年間清掃費は8割も減ったそうです。「トイレは清潔に」などと貼り紙を出すよりも、はるかに効果的でしょう。

また、お店のレジ前の床に、順にお並びくださいという呼びかけを示す足跡のステッカーを見かけることがあります。これもナッジです。



新型コロナウイルスの感染が広まってからは、対策のためのさまざまなナッジが見られるようになりました。銀行のロビーなどでは、ソーシャルディスタンスを確保するために、三人掛けソファの中央にマスコットのぬいぐるみを置いている例が見られました。

そのほか、公共施設でもアルコール消毒液の設置場所を矢印マークで表示したり、非接触式検温カメラの手前に足跡のステッカーを貼ったりするなど、新型コロナウイルスという厄災は、私たちの日常空間にナッジ活用を一気に広めることになりました。

「運動を続けたら生命保険料が安くなります」

運動などで健康増進に努めたり、検診で問題なければ保険料が安くなったりする健康増進型保険が登場しています。



住友生命が同保険の加入時に健康数値の悪かった人を対象に、その後の状態を調べたところ、かなり改善されていることが判明しました。

数値が大幅に改善した人の割合は、血圧が44％、血糖値が31％、LDLコレステロールが39％。これを裏づけるように、加入者の1日あたりの歩数は、加入1年目と比べて1割近く増えていることもわかっています。



「健康のために運動しましょう」とただ呼びかけられても、人はなかなか動きません。ところが「運動を続けたら生命保険料が安くなります」「還付金としてこれだけ戻ってきます」と現実的なメリットを提示されたら、人はせっせと健康増進に努めるようになる。

逆に健康状態が悪くなれば、保険料が上がる可能性もあるのが健康増進型保険です。



そっとヒジでつつくというよりは、馬の鼻先にニンジンをつるすような手法です。これは「損をしたくない」という私たちの損失回避性の心理を突いた保険ともいえます。動きたがらない人間を動かすには、ごく現実的な利得とセットにするのもひとつの方法です。

