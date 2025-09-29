●あと1時間ほどで、県内の雨も広く落ち着いてくる見通し

●日中も雲が目立ち、日ざしは控えめに

●北風が流れ込みヒンヤリ空気。日本海側ほど長袖が活躍



県内は低気圧や前線の接近により、きょう29日(月)の未明ごろからまとまった雨雲が流れ込みました。西部や中部を中心に非常に活発な雨雲が続々と流れ込み、山口市内や豊田では1時間の降水量が50ミリを超え、一時、非常に激しい雨が降りました。

この時間は活発な雨雲が瀬戸内側に南下してきていて、東部では竜巻の発生など、激しい突風に注意が必要です。

あと1時間ほどで、この雨も広く落ち着いてくると見込んでいます。





大陸方面から接近してきた低気圧や前線は、きょう29日(月)の夜にかけて太平洋側へ進み、県内から遠ざかる予想です。

前線の通過により、これから県内には湿った北風が流れ込み、雲の多いすっきりしない空模様が続く見通しです。





この先、日中にかけて気温の上がり方は鈍く、最高気温は27度前後にとどまる予想。北風が流れ込む日本海側ほど、空気が冷たく感じられそうです。

きょう29日(月)は長袖を準備するなど、体温調節をしっかり行いましょう。







県内の雨のピークは既に過ぎていて、現在瀬戸内側で降っている雨も、目先1時間ほどで止む予想です。

ただ日中も雲が目立ち、日本海側ほど日ざしは控えめになりそうです。





あす30日(火)から10月2日(木)にかけてよく晴れますが、朝晩は冷え込みが強く15度近くまで気温が下がる予想です。夜は身体を暖かくしてお休みください。

今週後半は低気圧や前線の影響で、天気が崩れやすく、来週にかけて雨が降ったり止んだりの、ぐずついた空模様がしばらく続く見通しです。



（KRY山口放送 気象予報士 秋山幸輝）