Åìµþ¡¦²ÎÉñ´ìºÂ¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤ë¡Ö¶Ó½©½½·îÂç²ÎÉñ´ì¡×ÄÌ¤·¶¸¸À¡ØµÁ·ÐÀéËÜºù¡Ù¡Ê10·î1Æü¡Á21ÆüÀé°¬³Ú¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡¢²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎºäÅìÌ¦Ç·½õ¤µ¤ó¡Ê36¡Ë¤ÈÈø¾å±¦¶á¤µ¤ó¡Ê33¡Ë¤Ë¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦»ÔÐÔÎèÆà¤¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£¥À¥Ö¥ë¥¥ã¥¹¥È¤È¤Ê¤ë¸ø±é¤ËÄ©¤à¿´¶¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯¤Ï¡¢¾¾ÃÝÁÏ¶ÈÉ´»°½½¼þÇ¯¤òµÇ°¤·»°ÂçÌ¾ºî¶¸¸À¤¬°ìµó¾å±é¤µ¤ì¡¢3·î¤Ë¤Ï¡Ø²¾Ì¾¼êËÜÃé¿ÃÂ¢¡Ù¡¢9·î¤Ë¤Ï¡Ø¿û¸¶ÅÁ¼ø¼ê½¬´Õ¡Ù¡£¤½¤·¤Æ10·î¤ÏÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤È¤·¤Æ»þÂåÊª¤ÎÂçºî¡ØµÁ·ÐÀéËÜºù¡Ù¤¬¡¢»°ÉôÀ©¤ÇA¥×¥í¡¦B¥×¥í¤Î¥À¥Ö¥ë¥¥ã¥¹¥È¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢±¦¶á¤µ¤ó¤Ï»ÔÀîÔ¥»Ò¤µ¤ó¡Ê21¡Ë¤È¥À¥Ö¥ë¥¥ã¥¹¥È¤Ç¡¢B¥×¥í¤Î¡Øº´Æ£Ãé¿®¼Â¤Ï¸»¶åÏº¸Ñ¡Ù¤ò¶Ð¤á¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢A¥×¥í¤Ç¤ÏÀ¶¸µ±É¼÷ÂÀÉ×¤È¤·¤ÆÀ¶¸µ¤ÎÎ©±´¤È¤·¤Æ¤â½Ð±é¤·¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢Ì¦Ç·½õ¤µ¤ó¤ÏÃæÂ¼È»¿Í¤µ¤ó¡Ê31¡Ë¤È¤½¤ì¤¾¤ì½éÌò¤È¤Ê¤ë¡ØÅÏ³¤²°¶äÊ¿¼Â¤Ï¿·ÃæÇ¼¸ÀÃÎÀ¹¡Ù¤òB¥×¥í¤Ç¶Ð¤á¡¢A¥×¥í¤Ç¤Ï¡Ø¸»¶åÏºÈ½´±µÁ·Ð¡Ù¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì¦Ç·½õ¡§º£²ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¸À¤¦¤È¡¢ËÍ¤Ï¡ÊA¥×¥í¤Ç¡ËÈ»¿Í¤¯¤ó¤ÎÃÎÀ¹¤Î»þ¤Ë¤ÏËÍ¤¬µÁ·Ð¤Ç½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯º®Íð¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤ä¤ë¤³¤È¤¬°ã¤¦¤Î¤Ç¡£È»¿Í¤¯¤ó¤Î¤ä¤êÊý¤ÎÃÎÀ¹¤òËèÆü¸«¤¿10Æü¸å¤Ë¡¢¡ÊB¥×¥í¤Ç¡Ë¼«Ê¬¤Ï¼«Ê¬¤ÎÃÎÀ¹¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¤¢¤Þ¤êÆþ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¡£
±¦¶á¡§¡ÊA¥×¥í¤ÏÀ¶¸µ±É¼÷ÂÀÉ×¤È¤·¤Æ¡ËB¥×¥í¤«¤é¤ÏÌò¼Ô¤È¤·¤ÆÍÙ¤ë¤Î¤Ç¡¢´Ö°ã¤Ã¤Æ¤â²Î¤¤¤Ê¤¬¤éÍÙ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¿·¤·¤¤·¿¤È¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£
Ì¦Ç·½õ¡§º£¤Þ¤ÇÀèÇÚÊý¤¬¤ª¶Ð¤á¤Ë¤Ê¤é¤ì¤Æ¤¤¿»þ¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¤É¤Ã¤Á¤â¼«Ê¬¤ÎÌÜ¤Ë¤â¼ª¤Ë¤âÆ¬¤ÎÃæ¤Ë¤â¤¢¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡£¤½¤Î²¼ÃÏ¤¬¤¢¤ë¤¦¤¨¤ÇÈ»¿Í¤¯¤ó¤Î¤ä¤ë¤â¤Î¤ò¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÌÜ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤±¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¡¢¼«Ê¬¤¬¤ä¤ë»þ¤Ë¡¢²¶¤Î»þ¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤ó¤À¤Ã¤±¤Ã¤Æ¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤½¤ÎÊÕ¤ê¤ÎÉÝ¤µ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡£
¢£±é¤¸¤ëÌò¤Ø¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¡¡¡È¤³¤·¤é¤¨¡É¤Î»þ´Ö¤ÏÌò¤ËÆþ¤ëÂçÀÚ¤Ê»þ´Ö
Ì¦Ç·½õ¡§²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤Ã¤Æ¡¢¤³¤·¤é¤¨¡ÊÌò¤Ë¤Õ¤ó¤¹¤ë»ÙÅÙ¡Ë¤ò¤·¤Æ¤ë»þ´Ö¤¬¤½¤ÎÌò¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤ÎÂç»ö¤Ê»þ´Ö¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£²½¾Ñ¤â¼«Ê¬¤Ç¤¹¤ë¤·¡¢¶À¤ÎÁ°¤Ç¼«Ê¬¤Ç¤½¤ÎÌò¤Î¤ª²½¾Ñ¤·¤Ê¤¬¤é°áÁõ¤òÃå¤Æ¤¢¤¿¤Þ¤ò¤«¤±¤Æ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¹©Äø¤òÆ§¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ÎÌò¤Î¿Í³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÉôÊ¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¨¤Ð¤½¤¦¤½¤¦¿´ÇÛ¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£
±¦¶á¡§¤Þ¤¢¡¢ËÜÅö¤Ë¤ª¸ß¤¤¤Ë¤½¤ì¤³¤½Ì¦Ç·½õ¤µ¤ó¤ÏËÍ¤Î»Í¤ÎÀÚ¡ÊÀîÏ¢Ë¡´ã´Û¤Î¾ì¡Ë¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤·¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤ª¸ß¤¤¤ò±þ±ç¤·¹ç¤Ã¤Æ¤È¤¤¤¦¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï²ÎÉñ´ì¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£ËÍ¤ÏÔ¥»Ò¤µ¤ó¤ÎÃé¿®¤ò»Ù¤¨¤ëÀ¶¸µ¤ÎÂÀÉ×¤È¤·¤ÆÀÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£±¦¶á¡§¤Þ¤¢¡¢²»¤òÄ°¤¯¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¤¤¤Ä¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤ã¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤Ç¤â¡¢À¶¸µ¤Î²È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÎ¾Êý¡ÊÌò¼Ô¤ÈÎ©±´¡Ë¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¥À¥Ö¥ë¥¥ã¥¹¥È¤Ç¤³¤¦¤¤¤¦ÄÌ¤·¶¸¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ãæ¤Ç¡¢ËÍ¤¬¤³¤Î°ì¤Ä¤Î¶½¹Ô¤ÎÃæ¤Ç¤É¤Á¤é¤â¤ä¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¡£¤½¤ì¤¬°ì¤Ä¤Î¸Æ¤Ó¿å¤Ë¤â¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬ËÍ¼«¿È¤È¤·¤Æ¤â¹¬¤»¤Ê¤³¤È¤À¤·¡¢²ÎÉñ´ì¤Ë°ì¤Ä´Ô¸µ¤Ç¤¤ë¡¢À¶¸µ¤Ë°ì¤Ä´Ô¸µ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤È¡¢Î¾Êý¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤¤¤Ã¤ÆÊâ¤ß»Ï¤á¤¿»þ¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿¤é¤È¤Æ¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£º£¤òÌ¤Íè¤òÊâ¤Þ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¿¼¤¯»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£