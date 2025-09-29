◇ア・リーグ ブルージェイズ13―4レイズ（2025年9月28日 トロント）

ブルージェイズは28日（日本時間29日）、本拠でのレイズ戦に勝利。打線が15安打13得点と爆発し、10年ぶり7度目となるア・リーグ東地区優勝を決めた。

初回に先発・ガウスマンが1点を先制されたものの直後の初回裏、2四球で得た無死一、二塁の好機で主砲・ゲレロが右前適時打を放ち、すぐさま同点に。なおも1死満塁に好機を広げると、カークが相手先発・シーモアの浮いたチェンジアップを捉え、左中間席に14号満塁本塁打を放って勝ち越しに成功。ダイヤモンドを一周しながら何度も拳を握りしめて吠えると、本拠ファンも総立ちで両手を突き上げ、ガッツポーズ。序盤からお祭り騒ぎとなった。

5―4と1点差に迫られた4回にはヒメネスの右犠飛でリードを広げると、5回にはカークがまたしても15号2ランを放って加点。今度は2番手・ウセタの低めチェンジアップを捉えてバックスクリーンへ放り込み、ナインたちも大喜びした。

8―4の7回にはバーガーが右中間席へ21号2ランを放つと、スプリンガーにも32号2ランが飛び出すなど一挙5点でダメ押し。

先発したガウスマンは4回途中4失点で降板も後を継いだ救援陣がレイズ打線を抑え、勝利をつかんだ。9回2死、6番手・ラウアーが一ゴロに打ち取って試合を締めると、ゲレロが両手を突き上げ、大喜びするなど、ブルージェイズナインは抱き合って優勝を祝った。スタンドに駆けつけた本拠ファンも総立ちし拍手で称えた。

試合後、優勝を果たしインタビューの応じるシュナイダー監督にゲレロがウォーターシャワーで手荒い祝福をすると、球場は大盛り上がりした。

ブルージェイズはヤンキースと激しい優勝争いを展開。両チームとも93勝68敗の同率でレギュラーシーズン最終戦を迎えた。今季の対戦成績でブルージェイズがヤンキースに8勝5敗と勝ち越しているため両チームとも勝利、あるいは敗戦であれば当該チーム間の対戦成績で上回るブルージェイズの優勝が決まる一戦だった。

ヤンキースはこの日、オリオールズに3―2で勝利したが、惜しくも2年連続となる地区優勝を逃した。