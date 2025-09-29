俳優の綾瀬はるか（４０）と千鳥の大悟（４５）が、是枝裕和氏の原案・監督・脚本・編集のオリジナル映画「箱の中の羊」（２６年公開予定）でＷ主演することが２８日、分かった。２人は初共演で夫婦役を演じ、大悟にとっては初の主演作となる。

是枝監督作品初参加で大悟が綾瀬と主演し、存在感を見せる。クランクインにあたり開口一番「ビビってます」と一言。「日頃は笑ってもらうお仕事をしていますが、大悟が出た、大悟がしゃべった、大悟が現れたで笑われないように頑張りたい」と意気込んだ。

同作は“少し先の未来”を舞台に描く、新たな家族の物語。ヒューマノイドを息子として迎え入れる建築士の甲本音々役を綾瀬、その夫で工務店の２代目社長・甲本健介役を大悟が演じる。

綾瀬は大悟との夫婦役を「一番の楽しみ」と言い、「テレビの中での印象そのままで『ごめんな、俺が夫で』と言われ『えーそんな！』って。とてもすてきな方」と好印象。是枝監督も大悟の起用に「お芝居が上手。勘が当たりました」と絶賛し、「期待しかない。あまり見たことない家族劇になる」と予告した。