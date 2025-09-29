STU48・工藤理子、『週プレ』初表紙＆初DVD スレンダー美ボディ披露
アイドルグループ・STU48の工藤理子が、29日発売の『週刊プレイボーイ』41号（集英社）の表紙＆巻頭グラビア＆DVDに登場した。
【別カット】黒衣装で大人びた表情を浮かべる工藤理子
工藤は、2002年3月29日生まれ、山口県出身。2019年12月に、STU48二期生として加入。おしゃべり好きなムードメーカーとして人気を集め、持ち前の明るさとトーク力で、バラエティー番組でも活躍中。今年5月には、事務所に直談判し、水着グラビアを解禁した。
そんな工藤が、『週プレ』初表紙＆初DVD。ビキニ姿でスレンダー美ボディを披露している。
ほか同号には、蓬莱舞、櫻井おとの、上西怜、伊織いお、本多もか、水瀬さらら、上西怜、永松波留が登場する。
【別カット】黒衣装で大人びた表情を浮かべる工藤理子
工藤は、2002年3月29日生まれ、山口県出身。2019年12月に、STU48二期生として加入。おしゃべり好きなムードメーカーとして人気を集め、持ち前の明るさとトーク力で、バラエティー番組でも活躍中。今年5月には、事務所に直談判し、水着グラビアを解禁した。
そんな工藤が、『週プレ』初表紙＆初DVD。ビキニ姿でスレンダー美ボディを披露している。
ほか同号には、蓬莱舞、櫻井おとの、上西怜、伊織いお、本多もか、水瀬さらら、上西怜、永松波留が登場する。