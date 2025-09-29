ドジャース・大谷翔平投手（３１）は２８日（日本時間２９日）に敵地シアトルのマリナーズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、７回に自己最多を更新する５５号を放った。

敵地Ｔ・モバイルパークのファンが総立ちになったのは４―０の７回二死無走者だった。３番手の左腕スパイアーの２ストライクからの３球目、真ん中高めの９５・１キロ（約１５３キロ）のフォーシームを豪快に振り抜いた。角度３２度、打球速度１０９・５マイル（約１７６・２キロ）で中堅上空に伸びた。フェンス際でジャンプした中堅手レイリーのはるか頭上を越えた。自己最多を更新する５５号ソロだ。

２試合ぶりの一発は飛距離４１２フィート（約１２５・６メートル）だった。これで移籍後２年間の本塁打は１０９本となり、２００１〜０２年のＡ・ロドリゲス（レンジャーズ）に並び歴代２位タイとなった。今季１４６得点も自己最多で球団歴代２位だ。

初回先頭は右腕ミラーのカウント１―１からの３球目、真ん中の８５・８マイル（約１３８キロ）のスプリットを捉えた痛烈なライナーは、右翼線を破る二塁打となった。

３回先頭はフルカウントからの６球目、真ん中低めの８５・４マイル（約１３７・４キロ）のスプリットを打球速度１０３・６マイル（約１６６・７キロ）のライナーで右前に運んだ。一死後、フリーマンの２４号２ランで生還した。

４回二死無走者はフォーシーム２球で２ストライクからの３球目、内角高めの９４・６マイル（約１５２・２キロ）のフォーシームに空振り三振。見逃せばボールだった。