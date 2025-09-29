スパイスは胃腸が整う“食べる漢方薬”!? 日常に取り入れたいスパイスの効用とは【眠れなくなるほど面白い 図解 胃と腸の話】

スパイスは胃腸が整う身近な漢方薬！？

スパイスは漢方薬の原料の生薬と同じ物

料理の味を引き立てるスパイス。じつは胃や腸の健康に役立つ素材でもある、というと意外な感じがするでしょうか。「スパイスは刺激物だから胃腸に毒なのでは？」と思う方もいるでしょう。

しかし、それぞれのスパイスがもつ効用を見ると、クミンやコリアンダーには整腸作用があり、ターメリックやナツメグは消化促進に作用します。ですからそのイメージとは裏腹に「胃と腸が弱ったときこそスパイスの力を借りる」のが正解なのです。加えてスパイスには種類によって抗酸化、殺菌、鎮痛などの作用も認められているため、さまざまな健康効果も期待できます。

もうひとつ意外な話をすると、スパイスの多くは漢方薬の材料である生薬と同じものです。例えば、前述のクミンの生薬名は「馬芹」、コリアンダーは「胡荽子」、ターメリックは「鬱金」と呼ばれ、さまざまな漢方薬に使われています。これがわかると、スパイスが胃腸の不調を改善するのも不思議ではないわけです。

そこでみなさんにおすすめしたいのが、スパイスを日々の献立に取り入れ、胃や腸のケアに用いることです。いつもの料理に胃や腸を整えるスパイスをアレンジして、お好みの「胃活・腸活メニュー」を作ってみてはいかがでしょうか。漢方薬と同じすぐれた効能を安く、手軽に試すことができます。「薬膳カレー」はその一例です。

胃腸が弱ったときこそスパイス生活を

漢方薬は生薬を複数配合している

薬効があるとされる植物や果実を原料とした生薬を、複数組み合わせたのが漢方薬。

漢方薬の生薬とスパイスは同じ

漢方薬の原料となる生薬の多くは、スーパーなどで売られている「スパイス」と同じもの。

スパイ ス（香辛料） ・ターメリック

・コリアンダー（パクチーのこと）

・クローブ

・シナモン など 漢方で使う生薬 ・ウコン

・胡荽子(こずいし)

・丁字(ちょうじ)

・桂皮(けいひ) など

スパイスは胃と腸にうれしい作用がいっぱい

漢方薬の原料にも使われるスパイスの中には、胃と腸にもうれしい効能があるものがたくさん。日々の食事や飲み物にちょい足ししてみてください。

便秘や下痢を改善／整腸作用／胃もたれを防ぐ

温め効果／消化を助ける／殺菌作用

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 胃と腸の話』著：福原 真一郎