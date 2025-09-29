今週の12星座占い「双子座（ふたご座）」全体運・開運アドバイス【2025年9月29日（月）〜10月5日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年9月29日（月）〜10月5日（日）「双子座（ふたご座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【双子座（ふたご座）】
今週は、落ち着いて考え事をしていると、どんどんアイデアがわいてくるようです。普段より1人の時間を長く作ると良いかも。読んだことのないジャンルの本や、普段は見ないような動画など楽しんでみましょう。恋愛は、親しい友人に理想の家族関係など話しておくと良いかも。フリーならば、恋につながるような相手を紹介してもらえそう。
★ワンポイントアドバイス★
やる気がでないときは、朝晩の過ごし方を改めてみましょう。ぐっすり眠れる環境づくりや、目覚めのストレッチなどできることをおこなってみて。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
