大谷翔平 レギュラーシーズン最終戦で自己最多を更新する55号弾！トップのシュワバーに1本差まで迫る



大谷翔平 PHOTO:Getty Images

＜2025年9月28日（日本時間29日）シアトル・マリナーズ 対 ロサンゼルス・ドジャース ＠T-モバイル・パーク＞

【動画】大谷翔平は道具も異次元だった！元メジャーリーガーが驚愕スペックを熱弁

現地9月28日、ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手（31）が、今季のレギュラーシーズン最終戦で 55号本塁打を放ち、自己最多記録を更新した。

大谷はこの試合で「1番・DH」として先発出場。第4打席でマリナーズ3番手の左腕ゲイブ・スパイアーの甘く入った真ん中高めのストレートを完璧に捉えて豪快なアーチを放ち、バックスクリーンに叩き込んだ。待ち望まれた記録をついに手繰り寄せた。

この一発により、大谷はこれまで保持していた自己記録を更新。現在ナ・リーグ本塁打トップに立つフィリーズのカイル・シュワバーの56本まであと1本差と迫っている。





大谷翔平 ペラペラ英語スピーチ！会見でも全米に衝撃！？



エース・カーショウ 大谷翔平について「信じられない。24時間ショウヘイに注目が集まる」

【一問一答】山本由伸 自身の役割について「いい先発がそろっているのでしっかり自分のことに集中する」

