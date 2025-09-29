◆米大リーグ カブス２―０カージナルス（２８日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）

カブスの鈴木誠也外野手（３１）が２８日（日本時間２９日）、本拠地・カージナルス戦に「５番・右翼」でスタメン出場し、４戦連発３２号を放つなど３打数１安打で今季最終戦を終えた。試合後、現地中継局マーキースポーツネットのインタビューに応じた鈴木は、自身初出場となるポストシーズンに向け、「普段のシーズンからでもこれだけたくさんのファンの方が集まってくれ、すごい声援くれるのに、ポストシーズンはもっとあつくなると思う。すごく楽しみですし、ファンの皆さんの前で、いいプレーができるように、しっかり気合入れて頑張りたいと思います」と意気込んだ。

５回先頭、相手先発左腕の低めカーブを振り抜くと、打球は左翼スタンドに到達した。会心の先制ソロに、本拠地は大熱狂となった。４戦連発３２号。日本人選手のシーズン本塁打では０４年の松井秀喜（当時ヤンキース）を抜き、ドジャース・大谷に次いで単独２位に躍り出た。

誠也は前半戦だけで２５本を放ち、打点でトップを争っていたが、後半戦で急失速。それでも、日本人右打者初の３０号＆１００打点の大台に到達。直近４戦５発と完全に調子を取り戻している。好調の要因については、「自分のスイングがしっかり打席の中でできるようになったのと、それを一発でしっかり仕留められているのがいまの要因。引き続きポストシーズンもいい打撃ができるようにしっかりやっていきたい」と語った。

３０日（同１０月１日）からは、ダルビッシュ、松井らを擁するパドレスとの本拠地でのワイルドカードシリーズ（２戦先勝）を控えている。誠也は「もちろん緊張すると思いますけど、自分がどのぐらい気持ちがたかぶるのかも、初めてのことなので、すごい楽しみですし、どういうプレーができるかも楽しみなので、ワクワクしていますね」と気合を入れた。