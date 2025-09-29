◆高校ラグビー◇南北北海道予選会 最終日 ▽北北海道大会 遠軽８４−５中標津（２８日・大和ハウスプレミストドーム）

北大会決勝は遠軽が中標津に８４―５で快勝し、３年連続１３度目の優勝を手にした。全国大会は１２月２７日から東大阪市花園ラグビー場で行われる。

“国宝”を身にまとった遠軽が、堂々の戦いで３年連続の花園行きを決めた。町内で出土した国宝のひとつ、黒曜石の石器をモチーフとして３月にデザインされた、黒のユニホームでの快勝。左足首痛から復帰したフッカー上村寛大主将（３年）は「遠軽町の思いも背負って、花園１勝の目標を達成できるように頑張りたい」と意気込んだ。

石崎真悟監督（４７）は「僕が指揮している９年の中で、一番バランスが良くて強いと思っている」と話す。昨年は抽選での全国出場も、今年は北大会を２７４得点１５失点と圧倒してきた。それでも決勝で５トライを挙げたＮＯ８吉田琉希也（３年）は「全国では１人で抜け出せることは少ない。もっと周りを使えるようにならないと」と反省を忘れない。目指す１０年ぶりの「１勝」へ、慢心せず、日々取り組んでいく。