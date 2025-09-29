

この漫画は書籍『発達障害、認められない親 わが子の正解がわからない』（著者：ネコ山）の内容から一部を掲載しています（全14話）。

■これまでのあらすじ

市の発達支援教室はきょうだいは同伴不可との決まりがあり、ユリの預け先を確保できなければ参加することすらできないことがわかります。息子が本来受けられたはずの支援が受けられないことにさくらは絶望します。そのことを夫に報告しても、夫は聞いているのかどうかわからない態度で、「俺に言われても」と冷めた返答。反論すると、夫は黙り込み、何も発さなくなります。



夫は、ミルクや食事、お風呂やおむつ替えなどの世話はこなすタイプでした。しかし、子どもに話しかけず無言で作業的に行うため、さくらのモヤモヤは増すばかりでした。そんな中、ユリに手術が必要な病気が発覚し、頻繁なケアが必要となったため、シュウの世話を十分にできなくなってしまいました。頼れない夫、目を離せない多動なシュウ、病気で手のかかるユリという状況に、さくら自身も疲れ果てそうになります。それでも、シュウに申し訳ない気持ちから支援センターに連れて行こうとしますが、思うように動かないシュウにイライラが募り、母の心はさらに焦燥感に包まれるのでした。



著者：ネコ山 (KADOKAWA)

『発達障害、認められない親 わが子の正解がわからない』はこちら

(ウーマンエキサイト編集部)