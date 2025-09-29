鈴木奈々、都内に3億円の家購入「初めて言いました！」 出川哲朗も驚き
モデルでタレントの鈴木奈々（37）が、26日放送のフジテレビ系バラエティー『全力！脱力タイムズ』（後11：00）に出演。都内に3億円の豪邸を購入したことを告白した。
【写真】「まるでモデルハウス」鈴木奈々が公開した自宅キッチン
この日は出川哲朗をゲストに迎えて「THE出川哲朗 継承選手権」を略し“TDK”と題した賞レースを実施。出川が生み出した有名な口癖を“出川ワード”とし、この“出川ワード”の使い方が一番上手だった方に譲ってもらうことに。
鈴木も継承したいとエントリーし、「ヤバイよそれマジのやつじゃん」という出川ワードを状況にうまく使うことができるかを審査してもらうことに。エキストラ役から「茨城通勤やめて、都内に家買ったって。そのお家、3億円だって」と向けられると、鈴木は「ヤバイよそれマジのやつじゃん」と全力で絶叫した。
審査が終わった後、鈴木が「本当に誰にも言ってなくて」と打ち明けると、キャスターのアリタ哲平が「本当なんですか？」と驚き。鈴木は「リアルに、ここで初めて言いました！3億円です！茨城にも家は残していますが、ほとんど3億円の家にいます」とぶっちゃけると、出川は「奈々ちゃん、そんなに身を削るコーナーじゃないんだって！」と驚きながらツッコミを入れていた。
