是枝裕和が原案・監督・脚本・編集を務めるオリジナル映画 『箱の中の羊』が、2026年にギャガ配給、東宝配給協力で全国公開されることが決定。綾瀬はるかと千鳥の大悟が主演を務める。

参考：綾瀬はるか×長澤まさみ×夏帆×広瀬すず、奇跡の四姉妹の“いま”が刻まれていた『海街diary』

『そして父になる』『万引き家族』『ベイビー・ブローカー』『怪物』などを手がけてきた是枝監督が本作で描くのは“少し先の未来”。ある夫婦がヒューマノイドを息子として自宅に迎え入れる新たな家族の物語だ。

ヒューマノイドを息子として迎え入れることになった建築士の甲本音々を綾瀬、音々の夫で工務店の二代目社長・甲本健介を千鳥の大悟がそれぞれ演じる。なお、大悟は本作が初の主演作となる。

是枝監督は今作の企画の始まりは「最新のテクノロジーで“死者を蘇らせる”という発想から」だったとし、「テクノロジーの進化と人間の内面的なものが衝突することに対する賛否についても題材として興味を持ちました」とコネと。また、「“死者の蘇り”のビジネス」が中国で人気を博していることにも触れ、「今後日本でも起きる可能性があり、想像以上のスピードでテクノロジーが進化しているので、思ったよりも早くそういう事態が到来するなと感じました」と語っている。

クランクインを迎え、『海街diary』以来、久々の映画タッグとなる綾瀬について是枝監督は、「久しぶりの綾瀬さんは、相変わらずチャーミングでとても素敵です。今回は感情の変化が難しい役なので、現場でも言葉の一つ一つをどのように届けていくか、人物像含めて一緒に話し合ってやっていこうと思っています」と話す。さらに、監督は綾瀬と夫婦役を演じる千鳥の大悟について「存在感があり、歩き方が独特で、人間味があってすごくいい顔をされています」とコメント。「芸人さんやミュージシャンには勘が良く、間合いの取り方がうまく、掛け合いのお芝居が上手な方が時々いらっしゃいますが、大悟さんはまさにそうでした」と言い、「勘が当たりました」と喜んだ。また、綾瀬と大悟が演じる夫婦には「期待しかないです！」と期待を寄せ、「この夫婦と人間ではないヒューマノイドの子供が一緒になった時に、あまり見たことない家族劇になるのではないかと思います」と思いを語った。

綾瀬は「久しぶりの是枝監督作品ですが、変わらずとても和やかな空気が漂う現場でした。初日は1カット1カット丁寧に撮影していき、その中で、音々の気持ちにイメージが膨らみました」とコメント。また、「今回一番楽しみにしているのは、大悟さんと夫婦役ができることです。始めはわだかまりがある2人が、ヒューマノイドの子供を迎え、様々なことが起き、また心が通い合っていくというお芝居を大悟さんとしていく中で、音々自身がどう成長していくのかとてもワクワクしています」と語った。そんな初共演の大悟の印象については「テレビの中と印象そのままで、お会いした際『ごめんな、俺が夫で』と言われ、『えーそんな！』って。とてもシャイな感じがしましたし、とても素敵な方だと思いました」と述べた。

一方、是枝監督作品初参加、初主演作にして、綾瀬とも初共演となる大悟は、クランクインにあたり「ビビってます」と一言。撮影に入るにあたり監督からは「あんまりみんなに（そう演出）してるかわからないですけど、『そんなにきっちりセリフおぼえなくても。僕が現場で耳打ちする感じで、それをそのまま、自分なりにやっちゃってください』と言っていただき、なんか それは監督がこれまで子役に使ってた手法らしくて」と、演出について話されたそうで、「そう仰っていただいて非常に気持ちが楽になりました。自由にやっていいんだなっていう、今のところは」と感想を述べた。綾瀬については、「本当にあのままというか、非常に明るい楽しい人でとても良かったと思っています。一番最初にお会いしたときに『ごめんね、ワシがダンナ役で』と言ったら優しい顔で笑ってくださいました」と出会いの印象を明かした。

作品について、綾瀬は「“少し先の未来”の物語ですが、夫婦の形や子供のこと、人と人の愛というのはずっと変わらない大事な部分だと感じながら演じています。きっと見終わった後に心が温かくなる作品になると思いますので、是非、楽しみにしていてください」と語り、大悟も「日頃は笑ってもらうお仕事をしていますが、大悟が出た、大悟がしゃべった、大悟が現れたで笑われないように頑張りたいです。あとは、監督にお任せします。どういうのが出るかなって、自分でも楽しみです」と抱負を述べた。

コメント是枝裕和（監督）

今回の企画の出発点は、最新のテクノロジーで“死者を蘇らせる”という発想からでした。数年前から日本のテレビ番組でもそういった企画があり注目を集めていましたし、テクノロジーの進化と人間の内面的なものが衝突することに対する賛否についても題材として興味を持ちました。去年の春には中国で“死者の蘇り”のビジネスが人気だという記事を読み、秋にそのビジネスをしている方にお会いし、これは今後日本でも起きる可能性があり、想像以上のスピードでテクノロジーが進化しているので、思ったよりも早くそういう事態が到来するなと感じました。クランクインして3週間近く経ちますが、ヒューマノイド役の少年が人懐っこくて、朝来ると大悟さんの坊主頭をなでなでしているほど懐いていて、彼の存在が大きく和やかな現場です。久しぶりの綾瀬さんは、相変わらずチャーミングでとても素敵です。今回は感情の変化が難しい役なので、現場でも言葉の一つ一つをどのように届けていくか、人物像含めて一緒に話し合ってやっていこうと思っています。大悟さんは、存在感があり、歩き方が独特で、人間味があってすごくいい顔をされています。70年代の日本映画界にいた俳優さんのような顔だなと。芸人さんやミュージシャンには勘が良く、間合いの取り方がうまく、掛け合いのお芝居が上手な方が時々いらっしゃいますが、大悟さんはまさにそうでした。勘が当たりました。子供ともそうですし、撮影現場の中で自分なりの表現を見つけてらっしゃるから、とてもすごいと思います。綾瀬さんと大悟さん演じる夫婦には期待しかないです!この夫婦と人間ではないヒューマノイドの子供が一緒になった時に、あまり見たことない家族劇になるのではないかと思います。

綾瀬はるか（主演）『海街diary』以来久しぶりの是枝監督作品ですが、変わらずとても和やかな空気が漂う現場でした。初日は1カット1カット丁寧に撮影していき、その中で、音々の気持ちにイメージが膨らみました。今回一番楽しみにしているのは、大悟さんと夫婦役ができることです。始めはわだかまりがある2人が、ヒューマノイドの子供を迎え、様々なことが起き、また心が通い合っていくというお芝居を大悟さんとしていく中で、音々自身がどう成長していくのかとてもワクワクしています。大悟さんはテレビの中と印象そのままで、お会いした際「ごめんな、俺が夫で」と言われ、「えーそんな！」って。とてもシャイな感じがしましたし、とても素敵な方だと思いました。「少し先の未来」の物語ですが、夫婦の形や子供のこと、人と人の愛というのはずっと変わらない大事な部分だと感じながら演じています。きっと見終わった後に心が温かくなる作品になると思いますので、是非、楽しみにしていてください。

大悟（千鳥）（主演）クランクインです。ビビってます。これだけの人と時間をかけて、今からすごいことが始まるんだなと楽しみは楽しみですが、大丈夫なんかな“ワシ”ってほうが大きいです。奥さん役の綾瀬さんは本当にあのままというか、非常に明るい楽しい人でとても良かったと思っています。一番最初にお会いしたときに「ごめんね、ワシがダンナ役で」と言ったら優しい顔で笑ってくださいました。今日はまだ2人の芝居シーンをしていないので、今のところはただただかわいく、ただただ遠くから見ています。是枝監督からは、あまり皆さんにしてるかはわかりませんが、「大悟さん、そんなにきっちりセリフ覚えなくても、僕が現場で耳打ちする感じでそれをそのまま自分なりにやっちゃってください」と言って頂きました。それは監督がこれまで子役に使ってた手法らしくて...。そう仰っていただいて自由にやっていいんだなって、非常に気持ちが楽になりました、今のところは。日頃は笑ってもらうお仕事をしていますが、大悟が出た、大悟がしゃべった、大悟が現れたで笑われないように頑張りたいです。あとは、監督にお任せします。どういうのが出るかなって、自分でも楽しみです。（文＝リアルサウンド編集部）