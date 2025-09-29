○経済統計・イベントなど

１４：００　日・景気動向指数（改定値）
１７：３０　英・消費者信用残高
１７：３０　英・マネーサプライ
１８：００　ユーロ・消費者信頼感（確定値）
１８：００　ユーロ・経済信頼感
２０：３０　米・ウォラーＦＲＢ（連邦準備理事会）理事が講演
２３：００　米・住宅販売保留指数
※台湾市場が休場

○決算発表・新規上場など

決算発表：ハニーズＨＤ<2792>，宝＆ＣＯ<7921>，しまむら<8227>
※東証プライム上場：ソニーフィナンシャルグループ<8729>

出所：MINKABU PRESS