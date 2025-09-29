２９日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
１４：００ 日・景気動向指数（改定値）
１７：３０ 英・消費者信用残高
１７：３０ 英・マネーサプライ
１８：００ ユーロ・消費者信頼感（確定値）
１８：００ ユーロ・経済信頼感
２０：３０ 米・ウォラーＦＲＢ（連邦準備理事会）理事が講演
２３：００ 米・住宅販売保留指数
※台湾市場が休場
○決算発表・新規上場など
決算発表：ハニーズＨＤ<2792>，宝＆ＣＯ<7921>，しまむら<8227>
※東証プライム上場：ソニーフィナンシャルグループ<8729>
出所：MINKABU PRESS
