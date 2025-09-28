「智歯周囲炎」を発症すると現れる症状・原因はご存知ですか？【医師監修】

智歯周囲炎は歯の病気です。しかし、聞き慣れない方は多いかもしれません。智歯周囲炎の「智歯」とはいわゆる「親知らず」のことです。

つまり智歯周囲炎とは親知らずの周りの炎症ということになります。親知らずの周囲が炎症を起こしてしまうとどういった症状が出るのでしょうか？

また、親知らずならではの特徴があるのでしょうか？ここでは、智歯周囲炎の症状・特徴・診断方法について解説します。治療方法についてもご紹介します。

※この記事はメディカルドックにて『「智歯周囲炎」の原因・発症しやすい年齢層はご存知ですか？医師が監修！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。

監修医師：

郷 正憲（徳島赤十字病院）

徳島赤十字病院勤務。著書は「看護師と研修医のための全身管理の本」。日本麻酔科学会専門医、日本救急医学会ICLSコースディレクター、JB-POT。

智歯周囲炎とは？

あまり聞き慣れないのですが智歯周囲炎とは何ですか？

智歯周囲炎の智歯とは、親知らずのことです。智歯は生えてきた後に抜歯するのが一般的ですが、中には埋まったままで生えてこないものもあります。また、抜くには十分なほどの生え方でなかったり、生えてきても綺麗な生え方でなかったりという場合もあります。これらの智歯は、とても歯磨きがしづらいです。そのため、周囲の歯茎が不潔になり、腫れや出血といった炎症の症状がみられることがあります。これを智歯周囲炎と呼びます。智歯が生え始める年代である、20歳から30歳頃の比較的若い世代に多くみられるのが特徴です。また、炎症が起きるのも上顎よりも下顎が多いとされています。

智歯周囲炎を発症する原因を教えてください。

歯肉に埋まったまま生えてこなかったり、生えてきても一部だけ生えてきたりする智歯周囲の歯肉が炎症を起こすことで発症します。智歯のような奥歯よりも奥に生えてくる歯は、ほとんどの場合異常な生え方をしてしまいます。すでに他の歯が生え揃った状態で生えてくるために、智歯が生える頃には正常に生えるスペースがないことが多いためです。そういった生え方をする歯は歯磨きがしづらく、不潔な状態になってしまうことがあります。すると歯肉が炎症を起こし、智歯周囲炎となってしまうのです。

智歯周囲炎ではどんな症状がみられますか？

智歯周囲炎になると、主に智歯周囲の歯肉が炎症を起こします。しかし、影響が及ぶのは歯肉だけではありません。進行すると炎症が周囲の軟組織（歯肉の付け根や頬の内側など）にも影響が及ぶのです。口内の軟組織が炎症を起こすと腫れてしまい、見た目にも影響が出ます。症状が進行すると下頬が腫れているように見えたり、口が開きにくくなったりする開口障害の症状が出る事も少なくありません。また、炎症の影響が顎の下にあるリンパ節に及ぶことがあるため、発熱などの症状が出る場合もあります。

編集部まとめ

智歯周囲炎は、20歳から30歳前後の若い方に多い歯の悩みです。智歯（おやしらず）周囲の歯肉が炎症を起こすことで引き起こされます。

重症化すると頬が腫れてしまうなど見た目にも影響が出る病気です。そのため、智歯の周りの違和感に気づいたら、なるべく早く診察を受けるようにしましょう。

患者さんによっては抜歯が必要ない場合もあります。抜歯するかしないかも含め、歯科医にしっかりと診察してもらいましょう。

