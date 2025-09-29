ソイでしなやかに、美しく！ミルクティー感覚で楽しめる【明治】「ザバス」プロテインがAmazon限定で販売中！
キレイをサポート！ミルクティー風味で飲みやすい【明治】「ザバス」プロテインがAmazon限定で販売中！
「ザバス フォーウーマン シェイプ&ビューティー ミルクティー風味」は、大豆プロテインと運動でキレイに引き締めたい女性にうれしい成分を配合した粉末プロテイン。
大豆の香ばしさが感じられる、すっきりとした甘さの飲みやすいミルクティー風味。牛乳で溶かせば、まろやかなミルクティーのように。
風味アップに加えて溶けやすさにこだわった当社独自の配合と造粒技術を活用しているので、シェイカーだけでなく、グラスやコップでも簡単に水に溶かせておいしく飲むことができる。
運動する女性のカラダづくりをサポートする6種のビタミンB群とビタミンA、C、D、Eに加えて、カルシウム、鉄、マグネシウムを配合。
