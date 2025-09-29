『映画ラストマン -FIRST LOVE-』が、主演・福山雅治×大泉洋の最強バディの場面写真を初解禁！映画公開日も決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

福山雅治が主演を務める『映画ラストマン -FIRST LOVE-』が、毎月最終月曜日＝“ラストマンデー”第二弾として、場面写真6点を解禁。さらに映画の公開日が12月24日に決定したことも発表した。

■“ラストマンデー”第二弾では、北の大地で事件に挑む無敵バディの場面写真6点が初解禁！

8月からスタートした“ラストマンデー”企画。第二弾となる今回は、北の大地で難事件に挑む皆実広見（演：福山雅治）と護道心太朗（演：大泉洋）のバディを写した場面写真が初解禁。

『映画ラストマン -FIRST LOVE-』の舞台となるのは、冬の北海道。雪が高く降り積もる場所で皆実が指を鳴らし、音の反響で空間を確かめるドラマからおなじみの場面や、紙を触り、触覚を駆使して事件の手がかりを得ようとする皆実、雪山で両手を上げ緊迫な面持ちの心太朗、そして苦しそうな表情で倒れる皆実と駆け寄る心太朗など、サスペンスフルな展開を予感させる場面写真6点が解禁された。

今回のロケ撮影はキャスト・スタッフにとってはかなりハードだったようで、雪深い森の中のシーンを撮影した日は、なんと気温がマイナス15度に…。それでも、どんな極限の現場でも動じずユーモアを忘れずに乗り越える福山と大泉がムードメーカーとなり現場の士気は高まる一方。また皆実が街を見下ろすシーンは、何度も猛吹雪が発生してしまい、街並みが見えるベストなタイミングを待って撮影するのに5時間もの時間を要したとのこと。壮大なスケールと緊迫感のある画を追求するキャスト・スタッフのこだわりにより、迫力のあるカットが紡がれていった。

■無敵バディからのクリスマスプレゼント！映画公開日がクリスマスイブに決定！

さらに今回、『映画ラストマン -FIRST LOVE-』の公開日が12月24日に決定。無敵バディからのクリスマスプレゼントにふさわしい本作は、サブタイトルが「FIRST LOVE」とあるように、皆実の“初恋”、皆実と心太朗の兄弟“愛”など、様々な“愛”も描かれている。ぜひ、聖なる夜に大切な人と一緒に楽しもう。

■映画情報

『映画ラストマン -FIRST LOVE-』

12月24日（水）全国ロードショー

出演：福山雅治、大泉洋、永瀬廉、今田美桜、松尾諭、今井朋彦、奥智哉、木村多江、吉田羊、上川隆也、宮沢りえ

脚本：黒岩勉

企画プロデュース：東仲恵吾

監督：平野俊一

(C)2025映画「ラストマン」製作委員会

■関連リンク

『映画ラストマン -FIRST LOVE-』作品サイト

https://www.lastman2025.jp/

■【画像】“ラストマンデー”第二弾に公開された場面写真