「素晴らしかった」ゴラッソならず…王者バルサに冷や汗をかかせた久保建英を地元メディアは称賛「奇跡的に同点ゴールを逃した」
久保建英が所属するレアル・ソシエダは、現地９月28日に開催されたラ・リーガの第７節で、王者バルセロナとアウェーで対戦。先制点を奪うなど善戦したものの、１−２で敗れた。
左足首の怪我を抱えながらプレーを続けている久保はベンチスタートとなり、57分から途中出場。いつも通り右サイドに入る。
投入から２分後に、チームが同点ゴールを許したなか、久保は72分、結果的に味方選手のオフサイドとなったものの、ポストに直撃のシュートを放つ。
さらに84分にも決定機が訪れ、再び左足を振りぬく。だが、強烈なショットはクロスバーを叩き、ゴラッソは幻となった。
短時間ながら、バルサに冷や汗をかかせたパフォーマンスをソシエダの地元紙『Noticias de Gipuzkoa』は評価。こう称えている。
「まだベストの状態には程遠い。だが、奇跡的に同点ゴールを逃したが、クロスバーに当たったシュートで素晴らしいプレーを披露した。ソシエダは彼を強く求めている」
怪我が癒え、１日でも早く万全な状態になるのを祈るばかりだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】久保の強烈なシュートが惜しくもクロスバーを直撃
