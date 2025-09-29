ペドリと競り合う久保。(C)Getty Images

　久保建英が所属するレアル・ソシエダは、現地９月28日に開催されたラ・リーガの第７節で、王者バルセロナとアウェーで対戦。先制点を奪うなど善戦したものの、１−２で敗れた。

　左足首の怪我を抱えながらプレーを続けている久保はベンチスタートとなり、57分から途中出場。いつも通り右サイドに入る。

　投入から２分後に、チームが同点ゴールを許したなか、久保は72分、結果的に味方選手のオフサイドとなったものの、ポストに直撃のシュートを放つ。

　さらに84分にも決定機が訪れ、再び左足を振りぬく。だが、強烈なショットはクロスバーを叩き、ゴラッソは幻となった。
 
　短時間ながら、バルサに冷や汗をかかせたパフォーマンスをソシエダの地元紙『Noticias de Gipuzkoa』は評価。こう称えている。

「まだベストの状態には程遠い。だが、奇跡的に同点ゴールを逃したが、クロスバーに当たったシュートで素晴らしいプレーを披露した。ソシエダは彼を強く求めている」

　怪我が癒え、１日でも早く万全な状態になるのを祈るばかりだ。

