◇インターリーグ ドジャース6ー1マリナーズ（2025年9月28日 シアトル）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が、28日（日本時間29日）のシーズン最終戦となるマリナーズ戦に「1番・DH」で2試合ぶりに先発出場し、5打数3安打1本塁打1打点で6―1の勝利に貢献した。また、今季限りでの現役引退を発表しているクレイトン・カーショー投手（37）が“ラスト先発”し、5回1/3を無失点に抑えて今季11勝目を挙げ、通算223勝目となり有終の美を飾った。

試合後のインタビューで大谷はカーショーの“ラスト先発”の投球について聞かれると「本当に引退するのかなってくらい素晴らしい投球だった。まだまだできるんじゃないかなと思わせるくらい」と脱帽した。

7回の第4打席に3番手左腕・ゲーブ・スパイアーからバックスクリーンへと運ぶ豪快な55号ソロを放ちメジャー自己最多、球団記録更新となったことには「それだけ打てればチームが勝つ確率があがる。今日は今日として、自分のベストを更新できたのはいいこと」と振り返った。

だが、「また明日から切り替えてポストシーズンに向けて頑張りたい」とすでに先を見据えた。また、この日、第1打席で右翼線二塁打、第2打席で右前打を放っており、第5打席でサイクル安打を狙っていたのかを問われると「何も考えずに。今日は本当にポストシーズンのための、いい感覚を持って終わりたいなと。そういう意味では3つヒットも打って、いい感覚でポストシーズンに迎えるのかなと思う」と語った。

そして「最後の最後までチーム一丸となって戦いたい。この勢いをポストシーズンにぶつけたい」とポストシーズンへの意気込みを口にした。