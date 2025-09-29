◇ナ・リーグ レッズ2―4ブルワーズ（2025年9月28日 ミルウォーキー）

ドジャースのワイルドカードシリーズ（WCS）での対戦相手が決定した。ナ・リーグ中地区のレッズは28日（日本時間29日）、レギュラーシーズン最終戦となった敵地でのブルワーズ戦に敗れたが、同率でワイルドカードの枠を争っていたメッツも敗れたため、直接対決の成績で上回り、ワイルドカード3位が確定。5年ぶりのポストシーズン（PS）進出を決めた。ドジャースとレッズは30日（同10月1日）から、ドジャースタジアムで3戦2勝のWCSを戦う。

レッズは2回無死、デラクルスがリーグ最多17勝をマークしているブルワーズ先発・ペラルタから22号ソロを放ち先制。3回にもフリードルの14号ソロで1点を加え、試合の主導権を握った。しかし先発のシンガーが2―0の3回に1点を失うと、4回は1死三塁からジャンセンに逆転2ランを浴びるなど計3失点。打線も4回以降は沈黙し、ビハインドを跳ね返すことはできなかった。

敗戦から13分後、メッツがマーリンズに0―4で敗れた報はレッズナインの元に届いた。歓喜のシャンパンファイトがスタート。ポストシーズン進出を記念して作成された赤いおそろいのTシャツを着用。ゴーグルを装着したナインは泡まみれとなった。

レッズはメッツとワイルドカード最後の座を巡る激しい争いを展開。両チームとも83勝78敗の同率でレギュラーシーズン最終戦を迎えた。今季の対戦成績でレッズはメッツに4勝2敗と勝ち越しており、両チームとも勝利、あるいは敗戦であれば、当該チーム間の対戦成績で上回るレッズのPS進出が決まる一戦だった。

ドジャースとレッズは今季6試合を行い、ドジャースが5勝1敗と大きく勝ち越し。8月25日（同26日）からのカードではドジャースが3連戦3連勝とスイープに成功した。総得点もドジャースがレッズの倍にあたる30得点を記録。数字上ではドジャース有利だが、過去のデータが通用しない3戦2勝の超短期決戦。両チームの底力が命運を分ける。