女優の剛力彩芽（33）が28日に放送された日本テレビ「グレイテスト トークマン」（後2・00）に出演。理想の結婚相手について語った。

「グレイテストクエスチョン」としてMC陣が事前に考えて来たゲストに聞きたい珠玉の質問を剛力にぶつけた。「結婚願望ありますか?」という質問に「結婚願望ありますよ。結婚はしたい」とキッパリ。

続けて「ただ、28歳くらいまで若いうちに結婚したいって気持ちはあったけど、28歳の誕生日を境に“あれ?30歳まであと2年しかないんだ”と思って。そこから自分を楽しまなきゃいけないという感覚が凄い強くなってから、ちょっと一瞬（結婚願望が）薄まった」と振り返った。

それでも「2年ぐらい前に姉に子供が生まれてから、子供がかわいいって。姪っ子がかわいいというところに今なって。子供が欲しいって気持ちが強くなった」と心境の変化を明かし「そろそろ結婚しないといけないのかな…みたいなのは」と語った。ただ、結婚については「タイミングとご縁だなと思っている」とした。

さらに「理想の結婚相手」について聞かれると「私が家族凄い仲が良いので、やっぱり家族が仲良い人は理想」と明かした。