えなこ、ハイレグ＆網タイツの“きわどさギリギリ”コスにファン悶絶「やばすぎっすこれ！」「あかん」
人気コスプレイヤーのえなこが、29日までに自身のインスタグラムを更新。『東京ゲームショウ2025』に出演したことを報告し、コスプレスショットを披露した。
【写真】あかん…ポージングがきわど過ぎるえなこ
えなこは「『東京ゲームショウ2025』最終日！」と書き出し、「「MIRESI」のイツカちゃんのコスプレして出演してました ステージ見に来てくれたみんなありがとう」と感謝。『MIRESI：視えない未来』に登場するイツカの魅力を最大限に引き出したショットを公開した。
この投稿には「やばすぎっすこれ！」「似合いすぎてる。可愛すぎる」「あかん」との反響が寄せられている。
