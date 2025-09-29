◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト4-4巨人(28日、神宮球場)

ヤクルトは本拠地最終戦となったこの日の試合後、今季限りでの退任が発表された高津臣吾監督がファンへ挨拶を行いました。

「非常に厳しいシーズンになり、ファンの皆さんには本当に苦しい思いをさせ、悲しい思いをさせ、本当に責任を感じております」と切り出した高津監督。

今季を振り返り「成績は良くなかったですが、必ず来年以降のステップへの1年としてくれることを信じております」と選手たちへの期待を語ると、ファンから温かい拍手が送られました。

今季限りで現役を引退する川端慎吾選手には「彼の放った1100本のヒットはどれも美しく、彼らしく。2021年11月27日、延長12回に打ったレフト前は最高の当たりの1本でした」と、日本一を決めた一打を改めて称賛。

4月に左前十字靱帯の手術をし、この日今季初昇格した塩見泰隆選手には「お久しぶりです。本当に半年に1回しか会わなくてちょっとさみしかった」とユーモアたっぷりに語りかけ、ファンの笑いを誘いました。

続けて「ムネ、お前アメリカ行くのか？」と村上宗隆選手に話しかけると、球場からは笑いとどよめきが。高津監督は「どうなるか分からないですが、あなたは常にスワローズの代表です。来年どこでどんなプレーをしても、スワローズのファンに温かく応援される1年にしてください。頑張ってください」とエールを送り、村上選手は帽子を取って一礼しました。

「本当に幸せな時間を過ごさせてもらいました。何度もくじけそうになりましたが、ファンの皆さんが優しく温かく僕を応援してくれたおかげで、なんとか監督業をやることができました」と改めて感謝を述べた高津監督。「これからは少し皆さんと同じ目線になって、強い強いスワローズを僕も一緒に全力で応援したい」と語り、ファンから惜しみない拍手が送られました。