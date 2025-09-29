「映画ラストマン」福山雅治＆大泉洋“無敵バディ”の場面写真初解禁 公開日は12月24日に決定
【モデルプレス＝2025/09/29】TBSテレビで2023年4月期の日曜劇場として放送された福山雅治主演の連続ドラマ『ラストマン -全盲の捜査官-』の劇場版映画『映画ラストマン -FIRST LOVE-』（配給：松竹）の公開日が12月24日に決定。あわせて、場面写真が初解禁された。
【写真】福山雅治、吹雪の中拳銃向ける 映画「ラストマン」場面写真
『映画ラストマン -FIRST LOVE-』の舞台となるのは、冬の北海道。雪が高く降り積もる場所で皆実広見（福山）が指を鳴らし、音の反響で空間を確かめるドラマからおなじみの場面や、紙を触り、触覚を駆使して事件の手がかりを得ようとする皆実、雪山で両手を上げ緊迫な面持ちの護道心太朗（大泉）、そして苦しそうな表情で倒れる皆実と駆け寄る心太朗など、サスペンスフルな展開を予感させる場面写真6点が解禁された。
今回のロケ撮影はキャスト・スタッフにとってはかなりハードだったようで、雪深い森の中のシーンを撮影した日は、なんと気温がマイナス15度に。それでも、どんな極限の現場でも動じずユーモアを忘れずに乗り越える福山と大泉洋がムードメーカーとなり、現場の士気は高まる一方。また、皆実が街を見下ろすシーンは、何度も猛吹雪が発生してしまい、街並みが見えるベストなタイミングを待って撮影するのに5時間もの時間を要したとのこと。壮大なスケールと緊迫感のある画を追求するキャスト・スタッフのこだわりにより、迫力のあるカットが紡がれた。
さらに、同作の公開日が12月24日に決定。無敵バディからのクリスマスプレゼントにふさわしい本作は、サブタイトルが「FIRST LOVE」とあるように、皆実の“初恋”、皆実と心太朗の兄弟“愛”など、様々な“愛”も描かれている。聖なる夜に大切な人と一緒に楽しむことができる。
本作は、福山演じる全盲のFBI捜査官・皆実と、大泉演じる孤高の刑事・心太朗が凸凹バディを組んで難事件を解決していく、新時代の痛快バディドラマ。主人公・皆実は過去のある事故がきっかけで両目の視力を失いながらも、FBIで“事件を必ず終わらせる最後の切り札＝ラストマン”と呼ばれ数々の事件を解決してきた凄腕の特別捜査官。そして交換留学生としてアメリカからやってきた皆実のアテンド役を命じられたのが、犯人逮捕のためには手段を選ばない孤高の刑事・心太朗。肩書も性格も全く異なる2人だったが、徐々に力を合わせて事件を解決する“無敵のバディ”に。さらに、ドラマ後半では皆実と心太朗の過去の因縁が明らかになり、2人が実の兄弟だったという衝撃の事実が判明。悲しくも感動的なラストを描いた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】福山雅治、吹雪の中拳銃向ける 映画「ラストマン」場面写真
◆福山雅治主演「映画ラストマン -FIRST LOVE-」場面写真解禁
『映画ラストマン -FIRST LOVE-』の舞台となるのは、冬の北海道。雪が高く降り積もる場所で皆実広見（福山）が指を鳴らし、音の反響で空間を確かめるドラマからおなじみの場面や、紙を触り、触覚を駆使して事件の手がかりを得ようとする皆実、雪山で両手を上げ緊迫な面持ちの護道心太朗（大泉）、そして苦しそうな表情で倒れる皆実と駆け寄る心太朗など、サスペンスフルな展開を予感させる場面写真6点が解禁された。
さらに、同作の公開日が12月24日に決定。無敵バディからのクリスマスプレゼントにふさわしい本作は、サブタイトルが「FIRST LOVE」とあるように、皆実の“初恋”、皆実と心太朗の兄弟“愛”など、様々な“愛”も描かれている。聖なる夜に大切な人と一緒に楽しむことができる。
◆福山雅治主演「ラストマン」
本作は、福山演じる全盲のFBI捜査官・皆実と、大泉演じる孤高の刑事・心太朗が凸凹バディを組んで難事件を解決していく、新時代の痛快バディドラマ。主人公・皆実は過去のある事故がきっかけで両目の視力を失いながらも、FBIで“事件を必ず終わらせる最後の切り札＝ラストマン”と呼ばれ数々の事件を解決してきた凄腕の特別捜査官。そして交換留学生としてアメリカからやってきた皆実のアテンド役を命じられたのが、犯人逮捕のためには手段を選ばない孤高の刑事・心太朗。肩書も性格も全く異なる2人だったが、徐々に力を合わせて事件を解決する“無敵のバディ”に。さらに、ドラマ後半では皆実と心太朗の過去の因縁が明らかになり、2人が実の兄弟だったという衝撃の事実が判明。悲しくも感動的なラストを描いた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】