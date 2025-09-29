こういうの飲みたかったーーーッッ！（歓喜）【ゴンチャ】リピ決定！「新作ドリンク」

台湾発グローバルティーカフェ【ゴンチャ】では、巨峰を主役にした「あふれる巨峰」と題したドリンクを販売中です。今が旬の巨峰のみずみずしさ・甘さ・香りがギュッと詰まった一杯となっています。そこで今回は、終売までにリピしたい「新作ドリンク」と季節のおすすめティーをまとめました。

ひと口目から飲み終わるまでずっと贅沢

「あふれる巨峰 ミルクティー」は、ベースのブラックティーに巨峰ゼリー・巨峰ソース・シトラスチーズミルクフォームを合わせたミルクティー。ぷるんと弾力のあるゼリーからもソースからも、巨峰の濃厚さが感じられ、ブラックティーと混ざり合う奥深い味わいが楽しめます。

さっぱりだけど濃厚なフローズンドリンク

@ftn_picsレポーターHaruさんが「美味しすぎて一瞬で飲みきっちゃいました。」とコメントするのは「あふれる巨峰 ジェラッティー」。ベースとなる茶葉・ゼリー・ソース・ミルクフォームの組み合わせはミルクティーと同じですが、フローズンドリンクになっていることでシャリっとした食感もあり、爽やかに飲み干せそうです。

季節のおすすめはりんごと桃のフレーバーティー

期間限定ドリンクと一緒に注目したいのは、季節ごとにさまざまな味わいを楽しめる「季節のおすすめティー」。今回のおすすめティーは、りんごと桃のジューシーな甘みと香りが特徴の「アップルピーチ ミルクティー」です。アッサムティーに乾燥りんごとフリーズドライの黄桃を混ぜた上品な香りと、ミルクティーの甘みを楽しめる秋らしい一杯になっています。

フルーツ × お茶をフレッシュに味わう

「FRESH マンゴー & オレンジ ミルクティー」は、阿里山ウーロンティーにフルーツのフレッシュさを詰め込んだドリンク。ダイスカットのマンゴー果肉とつぶつぶのオレンジ果肉をたっぷり使っているため、ひと口飲むごとに果肉を食べているかのようなフレッシュさが味わえます。

フルーツ × ティーの組み合わせが織り成す贅沢感に浸れる【ゴンチャ】の「新作ドリンク」。香り豊かなティー、果物をそのまま食べているかのようなみずみずしさは、何度でも飲みたくなる味わいです。ぜひお近くの店舗で、この贅沢な一杯を味わってみて。

