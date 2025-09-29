「一瞬の過ち」と情状酌量求め…韓国・元男性人気アイドル「泥酔女性を集団性的暴行か」法廷での言い分

「計画的に犯行に及んだわけではありません。捜査機関に自ら出頭し、所属グループからも脱退しました。現在、拘置所で過ちを悔いています」

弁護側は法廷でこう述べ、被告への情状酌量を訴えた。

９月17日、韓国のソウル高等裁判所で開かれたのは男性人気アイドルグループＮＣＴの元メンバー、テイル被告（31）の控訴審初公判だ。テイル被告は他の２人の男性とともに、特殊強姦の罪に問われている。

「事件は’24年６月13日の未明に起きます。テイル被告ら男性３人は、ソウルの繁華街・梨泰院（イテウォン）のバーで酒を飲んでいました。そこで知り合ったのが被害者で外国人旅行者の女性Ａさんです。テイル被告らに酒を飲まされたＡさんは泥酔。タクシーで加害者の自宅に連れていかれ、集団で性的暴行被害を受けたとされます。

警察に出頭したテイル被告への取り調べが始まると、所属事務所はグループからの脱退と契約解除を発表。今年７月に開かれた一審初公判では、懲役３年６ヵ月と40時間の性暴力治療プログラムの受講などの判決が下されます。しかしテイル被告側は『量刑不当』として控訴していたんです」（韓国紙記者）

「生活も困窮しています」

冒頭の控訴審初公判でテイル被告自身が「生涯かけて罪を償う」と反省する一方、弁護側は次のような言い分を法廷で展開し寛大な処置を求めた。

「（事件は）一瞬の過ちで本人も反省しています。以前から公人として、寄付やボランティア活動も行ってきました。（中略）今回の事件で本人と家族の生活も困窮しています」

しかし検察側はテイル被告を厳しく批判。「犯行は重大かつ悪質で一審判決は過度に寛大だ」とし懲役７年を求刑した。

韓国芸能界に詳しいライターのイ・ソヨン氏が解説する。

「テイル被告は歌唱力が高く、名門・漢陽大学の実用音楽コースに合格していましたが、事務所の説得で練習生となり’16年４月にＮＣＴ−Ｕ（ＮＣＴの派生ユニット）のメインボーカルとしてデビューしました。

料理が得意で調理の腕前を披露した動画チャンネルは大人気。’23年８月にバイクの事故を起こしたことはありますが、特に悪い評判はありませんでした。温厚なイメージのテイル被告が起こしたとされる性的暴行事件に、ファンだけでなく韓国の多くの人々が衝撃を受けています」

控訴審の判決は、10月17日に下される予定だ。