今回ご紹介するのは、YouTubeチャンネル「R村の柴ねこ」に投稿された1本の動画です。動画は1.2万回以上も再生され、「リオくんなかなか頭良い」「オチが素晴らしすぎます」「我慢できず吹き出しました」「今日も 笑わせてくれましたね」「いろんなやりとりが繰り広げられているのですね」などたくさんのコメントが寄せられています。

【動画：同居猫から背負い投げを食らいそうになって…】

兄妹猫たちの毛づくろいに大忙し

今回登場するのは、猫の「リナちゃん」「リサちゃん」「リノちゃん」「リタさん」「リクくん」「リオくん」です。クロネコのリオくんは、毎日ほかの猫たちをペロペロと毛づくろいして大忙し。

ある日のこと、リサちゃんと元気にニャンプロした後に、リオくんがリナちゃんを優しく毛づくろいしてあげます。待ちに待っていた毛づくろいなのに、少し短かったようで「待ってたのにもう終わりですか？」と少し不満げな顔をするリナちゃんです。

続いて、窓の外を眺めるリタさんのそばで、リオくんはリクくんのこともペロペロと毛づくろい。ペロペロが短かったのか、リクくんは少し不満そうな表情を見せました。

リノちゃんもリオくんにペロペロをおねだり

リノちゃんもリオくんにペロペロしてほしかったのか、甘えておねだりします。リオくんは少しペロペロしますが、すぐにやめてしまったそうです。リノちゃんは「もうやめちゃうの？」と言わんばかりに、ぷくーっとした顔に。

毛づくろいの後まさかの行動に…

毛づくろいが終わると、リノちゃんがリオくんと向かい合い、耳をピーンと立てます。その場に緊張感がほとばしり、リオくんはリノちゃんに背負い投げをされることを予感したそう。

リノちゃんによる背負い投げを避けたいリオくんは、ゴロンと自ら倒れてしまいます。背負い投げをなんとしても避けるための、リオくんの賢くてかわいらしい行動には、思わず笑顔になってしまいます。

この投稿には、「リオ君、相変わらずぺろぺろが短い」「リノ姫の背負い投げ防止は、自ら降伏しちゃうのね」「リオくんがリノちゃんに毛づくろいしてるけどやめちゃうと背負い投げされちゃうのね」「リオくーん、オチが素晴らしすぎます」「ほとばしる緊張感からの背負い投げ回避のゴロンで我慢できず吹き出しました」「背負い投げの気配を感じ、自ら倒れるリオ君……爆笑しちゃいました」「まさかの自分から横になるとは。これは、リノ姫は一本取られましたね！面白かったです」など、たくさんのコメントが寄せられています。

YouTubeチャンネル「R村の柴ねこ」には、猫たちと柴犬が本当の家族のように暮らす様子がたくさん投稿されています。今回登場した猫ちゃん以外にも、投稿ごとにさまざまなメンバーがいるので、ずっと見ていても飽きることがありません。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「R村の柴ねこ」さま

執筆：相原ともこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。