櫻井翔が出演するTENTIAL新TVCM『寝ている時間を有効に』篇が、10月2日からオンエアされる。

【写真】櫻井翔が出演するTENTIAL新TVCM『寝ている時間を有効に』篇 場面カット

健康に前向きな社会の実現を目指し、コンディショニングブランド「TENTIAL（テンシャル）」を展開する株式会社TENTIALは、昨年イメージキャラクターに就任した櫻井翔を起用した新TVCM『寝ている時間を有効に』篇 （30秒、15秒）を10月2日からオンエア開始。

新TVCM『寝ている時間を有効に』篇は、ストライプ柄のパジャマに寝癖をつけた“疲れ姿の櫻井くん”と、BAKUNEを着用し、寝ている時間を有効活用した結果、エネルギーに溢れている“BAKUNE櫻井くん”の二人が登場。木目調の温もりのあるベランダを舞台に、対照的な二人の対話を通じて疲労回復パジャマ「BAKUNE」の魅力を表現した。

撮影現場では、櫻井が一人二役の難しい撮影ながらも、自身の表現力で無造作な“疲れ姿の櫻井くん”と、エネルギーに溢れる“BAKUNE櫻井くん”を見事に演じ分け、現場を魅了した。

また、一人二役の会話シーンでは、それぞれの発言するタイミングに「大変だ、難しい！」と苦戦をしながらも、試行錯誤を重ね、完璧に全く異なる二人の自分を演じ切っていた。CMの最後には「BAKUNE」に身を包んだ櫻井が、爽やかな笑顔とともに「よしっ！」と一歩踏み出す。

日常の健康課題を解決する製品を通してあらゆる人々のコンディショニング※をサポートするテンシャルは、櫻井と共に「健康に前向きな社会を創り、人類のポテンシャルを引き出す。」を目指していく。【撮影現場レポート】（１）滅多に見られない寝癖姿の櫻井が登場！夏の暑さを吹き飛ばすような爽やかな姿

暑い日差しが降り注ぐ8月某日の撮影日、ストライプ柄のパジャマ姿でスタジオに登場した櫻井。前髪を下ろし、寝癖がついたラフなスタイルの櫻井が「お願いします！」とスタジオへ入ると、当日の暑さを忘れさせるような爽やかな笑顔での挨拶に、スタジオは和やかな雰囲気に包まれた。製品説明の際には、リニューアルされた「BAKUNE」の機能に熱心に耳を傾け、深く頷く場面も。昨年のイメージキャラクター就任以来、周囲からの反響が大きいと話し、「（TENTIALのCMに出演するようになってから）『BAKUNE着てます！』と、言われることがとても増えました。BAKUNEを作った人みたいになってしまうので、僕から御礼を言って良いのかわからないのですが（笑）たくさんの方に手に取っていただけてありがたいですね」と笑顔で話し、撮影がスタートした。（２）一人二役、細かな会話のタイミングや対照的な二人の演技に苦戦しながらも見事に演じ切る

一人二役を演じる上で課題となるのが、目線やセリフのタイミング。監督から表情や目線の角度について様々なニュアンスのリクエストが寄せられると「大変だ！難しい！」と苦戦しながら試行錯誤する櫻井。しかし何回か撮影を重ねるとすぐにタイミングを掴み、最後には成功したことを噛み締めるような表情で頷いていた。

また、二人の全く異なるキャラクターを完全に演じ分けるためにヘアスタイルや表情管理をはじめ、仕草など細かな部分をスタッフと細かく連携を取る場面も。胸にあるロゴを引っ張りながら「BAKUNEで！」と言うシーンでは、毎回違った表情を見せる櫻井の表現力に、監督から「めっちゃいい感じです！」と称賛が上がるシーンもあった。その後、ベッドシーンでの呼吸のタイミングや、最後の歩くシーンでの「よしっ！」という一言に乗せた細やかな表情など、全ての撮影に対して櫻井は爽やかな笑顔で取り組み、撮影は終了した。