

新TVCM『寝ている時間を有効に』篇場面カット

櫻井翔が出演するTENTIAL新TVCM『寝ている時間を有効に』篇が、10月2日からオンエアされる。

健康に前向きな社会の実現を目指し、コンディショニングブランド「TENTIAL（テンシャル）」を展開する株式会社TENTIALは、昨年イメージキャラクターに就任した櫻井翔を起用した新TVCM『寝ている時間を有効に』篇 （30秒、15秒）を10月2日からオンエア開始。

新TVCM『寝ている時間を有効に』篇は、ストライプ柄のパジャマに寝癖をつけた“疲れ姿の櫻井くん”と、BAKUNEを着用し、寝ている時間を有効活用した結果、エネルギーに溢れている“BAKUNE櫻井くん”の二人が登場。木目調の温もりのあるベランダを舞台に、対照的な二人の対話を通じて疲労回復パジャマ「BAKUNE」の魅力を表現した。

撮影現場では、櫻井が一人二役の難しい撮影ながらも、自身の表現力で無造作な“疲れ姿の櫻井くん”と、エネルギーに溢れる“BAKUNE櫻井くん”を見事に演じ分け、現場を魅了した。【櫻井翔インタビュー】――CMの中で、コーヒーを片手に爽やかな朝を迎えていましたが、普段の櫻井さんの、朝のルーティーンを教えてください。

歯を磨いてお白湯飲んだ後に、ちょっと変わってるのかもしれないのですが、寝癖を直すために上半身の服を脱いで、頭だけシャワーに当てて髪を濡らします。シャワーを出して、下は服を着ていて濡れたくないので、姿勢的には（スタッフに見せながら）こういう感じで！

その後、ご飯を食べます。特別なことは何もないですが長年このスタイルです（笑）。歯を磨く・お白湯を飲む・寝癖を直す・ご飯を食べる、これが私のモーニングルーティーンです。――白湯について詳しく教えてください。

あまり強い意識はないのですが、なんとなく冷たすぎても熱すぎても体がびっくりしてしまうので、「間を取ってお白湯を飲む」という程度であまり強い理由はないです。飲みやすいからと飲んでいます。――就寝する前の夜のルーティーンは？

夜も大したことはしていないですね（笑）。多分質問いただいているのは、30分ストレッチや、ちょっと腕立て伏せしてとか、 メディテーション（瞑想）してとかだと思うんですけど...。お風呂に入って、着替えて寝るくらいです（笑）。もちろんBAKUNEは着ています！朝の逆ですよね、歯を磨いて・お風呂に入って・着替えて寝る。大したことはないですが、これが私のナイトルーティーンです。――櫻井さんがBAKUNE以外で実践している時間の有効活用は？

本当に気持ちが良いと思っているのは、お風呂のお湯が溜まるまでの時間で色々なことをすることです。お風呂を溜めるボタンを押してから、完成するまでに時間がありますよね。その間に（やりたいことを）詰めるだけ詰めます。ボタンを押して、その間にTシャツを洗濯して、洗濯が終わったら干して、洗い物が残っていたら洗い物して...考えていた作業が終わったくらいに風呂ができるのが最高です。あの時間を無駄にしないことが、一番の手応えを感じる瞬間です。お風呂ができるまでの時間で、お布団を綺麗にする、洗濯物を畳むなど..あの時間にとにかくみっちり、AとBとCやり込むというのが、最高の時間の有効活用です。――櫻井さんならではのBAKUNEのおすすめの使用方法はございますか?

基本的に旅行には必ず持っていっています。どこかに行く時のお供ですね。暑い地域へ行くときは、半袖半ズボンの夏向けのBAKUNEを持っていきますし、かなり寒いところへ行くときは、ベロアのようなふかふかした生地のBAKUNEを持っていきます。そういった意味ではうちに何種類あるんだろう...行き先によって生地を使い分けているというのがありますね。基本的に泊まりで行く場合は、必ず一緒にお供としてBAKUNEを持っています。――気温の差が激しくなる10月は、夏の疲れが残ったまま秋の気候の変化によって引き起こされる体調不良、いわゆる秋バテの症状が増えています。櫻井さんの秋バテ対策を教えてください。

これまで秋バテというものを実感したことがあまりなかったのですが、それこそ、睡眠ですよね。僕はすごく最近寝るようになりました。ある日は夜10時過ぎくらいから、朝の8時くらいまで寝てる時があって...いよいよ第二の成長期かと自分でも思っています（笑）そういった意味では、長い時間寝るのも体力を使うので、昼間に体を動かすことが多いです。昼間にジム行ってトレーニングをして、汗をかいて、夜しっかり寝る。睡眠が一番大切だと思います。――櫻井さんの秋冬の季節におすすめのカラーは？

こちらです【ターコイズ】。今までは自分が特にCMやプライベートで着ることの多かったネイビーは、気持ちが落ち着くような要素がありました。この色（ターコイズ）は気持ちが華やいで、部屋にいても家にいて、テンションが軽やかになる、そんな色だと思ったので、こちらの色を選びました。――「BAKUNE」をギフトして誰かに贈るとしたら？

日常的には共演者の方にプレゼントするのが本当に多いです。実際に喜んでいただくことも多いので、日常的にはそういうことが多いと思います。季節的には、これからクリスマスもあるので、クリスマスプレゼントにも喜んでいただけるかと思います、（ターコイズを手に取りながら）特にこの明るい色などは、だんだんと街が煌びやかになる中で、素敵な色だと思い選びました。