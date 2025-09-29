大河『新選組！』初配信決定！ “近藤勇”香取慎吾を支えた隊士キャスト、今見ると豪華すぎる
2004年1月にNHK大河ドラマ第43作として『新選組！』がスタートした。それから20年以上の時を経て、NHKオンデマンドにて9月29日から初めての配信がスタート。人気脚本家の三谷幸喜が初めて大河ドラマを担当し、主人公の近藤勇を当時SMAPの香取慎吾が演じた。今回はそんな香取演じる近藤を支えた隊士キャストの現在をまとめた。
【写真】『新選組！』初配信決定！ 人気の隊士キャストたち（全8人）
■ 山本耕史
「鬼の副長」土方歳三を演じたのは当時30歳の山本だった。ドラマは主人公・近藤の斬首のシーンで終わるが、その後も土方が隊を率いた姿はのちに続編として『新選組!! 土方歳三 最期の一日』で描かれた。近藤役の香取とは、以降もたびたびテレビ番組で共演し、仲がいいことで知られる。最近では2022年の映画『シン・ウルトラマン』でニヒルな宇宙人・メフィラスを演じ、「私の好きな言葉です」の口ぐせとともに多くのファンに評価された。私生活では、女優だった堀北真希さん（2017年2月に芸能界引退）と2015年8月に結婚し、2人の子どもが誕生している。
■ 藤原竜也
歴史上の新選組の中でも屈指の知名度・人気を誇る副長助勤・一番組長・沖田総司を演じたのは藤原だった。当時21歳。10代から活躍していた藤原も、本作が大河ドラマ初出演だった。以後もドラマ、映画にと活躍をし、著名な演出家・蜷川幸雄さんに見出され、蜷川さん演出の舞台にも多数出演した。私生活では、2013年5月に一般女性との年内結婚を報告。2016年6月、第1子の誕生をウェブサイトで発表している。
■堺雅人
副長、のち総長となる山南敬助を演じたのは当時30歳の堺だった。現在も大活躍中のキャストが多い中、本作出演時から最も飛躍を遂げたいっていいのは堺ではないか。本作での山南で一気に知名度を上げた堺はその後、主演ドラマ『リーガル・ハイ』（フジテレビ系）シリーズで注目されると、2013年放送の『半沢直樹』（TBS系）が記録的な大ヒット。2016年には『新選組！』と同じ三谷脚本の大河ドラマ『真田丸』（NHK総合ほか）で主演を務めた。2023年には主演した日曜劇場『VIVANT』（TBS系）がまたも大ヒットし、来年には続編の放送も決定。今や名実ともに日本を代表する俳優となった。2013年に女優の菅野美穂と結婚。2015年5月に誕生した長男、2018年12月に誕生した長女の父親でもある。2022年末をもって所属していた田辺エージェンシーを退社し、独立している。
【写真】『新選組！』初配信決定！ 人気の隊士キャストたち（全8人）
■ 山本耕史
「鬼の副長」土方歳三を演じたのは当時30歳の山本だった。ドラマは主人公・近藤の斬首のシーンで終わるが、その後も土方が隊を率いた姿はのちに続編として『新選組!! 土方歳三 最期の一日』で描かれた。近藤役の香取とは、以降もたびたびテレビ番組で共演し、仲がいいことで知られる。最近では2022年の映画『シン・ウルトラマン』でニヒルな宇宙人・メフィラスを演じ、「私の好きな言葉です」の口ぐせとともに多くのファンに評価された。私生活では、女優だった堀北真希さん（2017年2月に芸能界引退）と2015年8月に結婚し、2人の子どもが誕生している。
歴史上の新選組の中でも屈指の知名度・人気を誇る副長助勤・一番組長・沖田総司を演じたのは藤原だった。当時21歳。10代から活躍していた藤原も、本作が大河ドラマ初出演だった。以後もドラマ、映画にと活躍をし、著名な演出家・蜷川幸雄さんに見出され、蜷川さん演出の舞台にも多数出演した。私生活では、2013年5月に一般女性との年内結婚を報告。2016年6月、第1子の誕生をウェブサイトで発表している。
■堺雅人
副長、のち総長となる山南敬助を演じたのは当時30歳の堺だった。現在も大活躍中のキャストが多い中、本作出演時から最も飛躍を遂げたいっていいのは堺ではないか。本作での山南で一気に知名度を上げた堺はその後、主演ドラマ『リーガル・ハイ』（フジテレビ系）シリーズで注目されると、2013年放送の『半沢直樹』（TBS系）が記録的な大ヒット。2016年には『新選組！』と同じ三谷脚本の大河ドラマ『真田丸』（NHK総合ほか）で主演を務めた。2023年には主演した日曜劇場『VIVANT』（TBS系）がまたも大ヒットし、来年には続編の放送も決定。今や名実ともに日本を代表する俳優となった。2013年に女優の菅野美穂と結婚。2015年5月に誕生した長男、2018年12月に誕生した長女の父親でもある。2022年末をもって所属していた田辺エージェンシーを退社し、独立している。