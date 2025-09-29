『あんぱん』特別編第1話、“健太郎”高橋文哉、“メイコ”原菜乃華にプロポーズを計画
今田美桜が主演を務め、北村匠海と共演した連続テレビ小説『あんぱん』の特別編が今夜スタート。4夜連続放送の第1回となる今夜は、健太郎（高は文哉）を主人公に、健太郎のプロポーズにまつわるエピソードが描かれる。
【写真】健ちゃん（高橋文哉）のプロポーズは成功するのか？
『あんぱん』特別編では、人気キャラクターたちの知られざる物語を描くスピンオフドラマと、『あんぱん』出演者の座談会が届けられる。
第1回では、ドラマパートでは健太郎のプロポーズ秘話を描く「健ちゃんのプロポーズ」、座談会パートでは『あんぱん』主演の今田美桜と『ばけばけ』主演の高石あかりの対談が放送される。
【第1回「健ちゃんのプロポーズ」】
健太郎（高橋文哉）はメイコ（原菜乃華）の誕生日会の前に彼女にプロポーズをしようと、カフェの店長（西村雄正）と準備をしていた。
予定より早くやってきた蘭子（河合優実）は、彼のプランを聞いて不安を覚える。
さらにのぶ（今田美桜）と嵩（北村匠海）もメイコより先に現れ、想定外の流れに慌てる健太郎。一世一代のプロポーズ作戦の行方は？
『あんぱん』特別編第1回「健ちゃんのプロポーズ」は、NHK総合にて9月29日23時放送。
【写真】健ちゃん（高橋文哉）のプロポーズは成功するのか？
『あんぱん』特別編では、人気キャラクターたちの知られざる物語を描くスピンオフドラマと、『あんぱん』出演者の座談会が届けられる。
第1回では、ドラマパートでは健太郎のプロポーズ秘話を描く「健ちゃんのプロポーズ」、座談会パートでは『あんぱん』主演の今田美桜と『ばけばけ』主演の高石あかりの対談が放送される。
健太郎（高橋文哉）はメイコ（原菜乃華）の誕生日会の前に彼女にプロポーズをしようと、カフェの店長（西村雄正）と準備をしていた。
予定より早くやってきた蘭子（河合優実）は、彼のプランを聞いて不安を覚える。
さらにのぶ（今田美桜）と嵩（北村匠海）もメイコより先に現れ、想定外の流れに慌てる健太郎。一世一代のプロポーズ作戦の行方は？
『あんぱん』特別編第1回「健ちゃんのプロポーズ」は、NHK総合にて9月29日23時放送。