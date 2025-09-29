◆米大リーグ マリナーズ１―６ドジャース（２８日、米ワシントン州シアトル＝Ｔモバイルパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２８日（日本時間２９日）、レギュラーシーズン最終戦の敵地・マリナーズ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、４打席目に自己最多となる５５号ソロを放つなど、５打数３安打１打点の活躍を見せたが、あと１発が出ずに、２００１〜０３年のアレックス・ロドリゲス（レンジャーズ）以来８人目の３年連続本塁打王とはならなかった。ドジャースはア・リーグ西地区王者のマリナーズに快勝して、５連勝でレギュラーシーズンを締めくくった。３０日（同１０月１日）からはワイルドカードシリーズでポストシーズンがスタートする。

初回先頭の１打席目はカウント１―１から甘く入ったスプリットを捉えて右翼線への二塁打。３１試合連続出塁となった。金慧成の３号２ランで２回に先取点を奪い、２点をリードした３回先頭の２打席目も右前安打。２打席連続安打で出塁すると、フリーマンの左翼席への２４号２ランで１４５得点目となるホームを踏んだ。４回２死走者なしの３打席目は高めに３球連続直球を続けられて空振り三振に倒れた。

４点をリードした７回２死走者なしの４打席目に待望のアーチを描いた。２ストライクと追い込まれてからの３球目。左腕・スパイアーの９５・１マイル（約１５３・０キロ）を捉えると、中堅左へ打球速度１０９・５マイル（約１７６・２キロ）、打球角度３２度で運び、飛距離は４１２フィート（約１２６メートル）だった。自己新となる５５号ソロ。この時点でシュワバーは本塁打を放っておらず、１本差に迫った。敵地ながらＭＶＰコールも巻き起こった。

２５日（同２６日）には、敵地・ダイヤモンドバックス戦で８―０と快勝し、４年連続となる地区優勝を決めたドジャース。大谷は４点リードの４回に中堅右へ４試合ぶりの本塁打となる５４号２ランを放って試合を決めた。ベッツ、フリーマンら一部の主力が欠場した前日２６日（同２７日）の敵地・マリナーズ戦もフル出場。本塁打は出なかったが、四球を選んで３０試合連続出塁として、今季２０個目の盗塁となる二盗も決めた。昨季に続く「５０―２０」（５０本塁打＆２０盗塁）を達成。２度目の達成は史上初の快挙となった。前日２７日（同２８日）はポストシーズンも見据えて休養目的で欠場していた。

２日後の３０日（同１０月１日）からは２戦先取のワイルドカードシリーズが開幕し、ポストシーズンの戦いがスタートする。ワイルドカードの対戦相手はレッズかメッツで、ドジャースタジアムで行われる。ドジャースは２４日（同２５日）から５連勝で締めくくった。昨季もレギュラーシーズンを５連勝で終えており、球団史上初の２年連続ワールドシリーズ制覇へ、いい形で弾みをつけた。

投げては今季限りでの現役を引退を発表しているカーショーが６回途中４安打無失点、７奪三振の好投で今季１１勝目、通算２２３勝目を挙げた。シュワバーはこのひ本塁打が出ずに５６発でシーズンを終えて、最終的には１本差だった。