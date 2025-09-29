◇ナ・リーグ カブス2―0カージナルス（2025年9月28日 シカゴ）

カブスの鈴木誠也外野手（31）が28日（日本時間29日）、レギュラーシーズン最終戦となった本拠でのカージナルス戦に「5番・右翼」で先発出場。4試合連発となる32号本塁打を放ってチームの3連勝に貢献し、ポストシーズンへ弾みを付けた。

両軍無得点で迎えた5回の第2打席で、相手2番手左腕・キングのカーブを捉え、左翼席へ32号先制アーチを放り込んだ。

25日（同26日）のメッツ戦で8月6日のレッズ戦以来、出場39試合、161打席ぶりとなる28号本塁打を放つと、6回の第3打席でも2打席連続となる29号を放ち、自身初の30号に王手をかけた。

26日（同27日）の今カード初戦で30号を放つと、前日27日（同28日）のカード2戦目でも3戦連発となる31号をマークし、04年松井秀喜（ヤンキース）の本数に並んだ。

この日の一発で32号まで伸ばし、“ゴジラ超え”を達成。レギュラーシーズン最後に4戦5発と大暴れし、自身初のプレーオフとなる30日（同10月1日）からのパドレスとのワイルドカードシリーズ（WCS）に向けて弾みを付けた。

チームも鈴木のソロで先制すると、7回にはバレストロスの適時打で加点。投げては先発・アサドが6回途中無失点と好投すると、後を継いだ救援陣も無失点で完封リレーで勝利を飾り、カージナルスをスイープした。