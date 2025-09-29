ジョブ型雇用はもう古い！スキルベース雇用で求められる「スキルテック」人材を見える化する組織改革と、第一人者が語るリスキリング3.0時代

「リスキリング」という言葉が認知されつつある一方で、その取り組みや手法はまだ日本で導入されていることも少なく、いまだ「自己啓発」との違いもあいまいなまま。



そんななか欧米では、リスキリング3.0の時代へ。スキルを起点とした雇用システムへと変化してきていることで、従業員らのスキルを可視化・把握する「スキルテック」に注目が集まっているという。



リスキリングの第一人者である後藤宗明さんの著書『AI 時代の組織の未来を創るスキル改革 リスキリング【人材戦略編】』（日本能率協会マネジメントセンター）から、一部抜粋・再編集して紹介する。

なぜ注目が集まっている？

2021年頃からHRテックの派生系として、SkillsTech（スキルテック）という言葉が流通し始めました。米国のHR分野の著名コンサルタントであるジョシュ・バーシン氏は、「仕事に必要なスキルを分類、評価、管理、改善するためのツール」と説明をしています。

なぜHRテックの中でもこのスキルテックに注目が集まっているかというと、大きく分けて3つの理由があるのではないかと考えられます。

（1）スキルベース雇用へのシフト

新型コロナウイルス感染症が広がった影響で急速にデジタルトランスフォーメーションが進み、新たな成長分野としてデジタル分野の事業領域に乗り出す企業が増え、現状と比較をして人材のスキルギャップが急激に拡大をしていることが背景にあります。



特に米国ではコロナからの回復が比較的早かったため慢性的な人材不足に陥り、一時期は1000万件以上の求人募集がずっと続いていました。そうした人材不足を埋めるために、今までの採用方法では候補者の母集団が増えないため、スキルベース雇用（Skill-Based Hiring）という考え方が広まったのです。



4年生大学卒業といった資格要件をなくし、本当に必要なスキルを持っている候補者を採用するというフェアな手法に原点回帰していっているのです。そのため候補者となる人材のスキルを正確に評価する仕組みが必要になり、スキルテック分野のスタートアップが次々とサービスをローンチしているのです。

（2）社内配置転換のためのリスキリング推進

急速な業務のデジタル化やデジタル分野の新規事業を担う人材の必要性から、既存の社内の人材をリスキリングし、社内でInternal Mobility（労働移動）の必要性が前述（1）と並行して高まっているのです。



そのため、現在社内にいる従業員がどんなスキルを持っているのか、を正確に把握し、スキルの棚卸しが必要になっていることが挙げられます。

（3）人間によるアナログ手法のスキル可視化の限界

長年人事部を悩ませてきたスキルの可視化についてはアナログ手法で行うには限界がきていることも理由にあります。古くはエクセルでスキル表を作り、従業員にアンケート形式でスキル表に入力をしてもらい、回収し把握するという、膨大な時間と作業を伴うものでした。



そして急速なデジタル分野の成長により、新たなスキルが日々生まれ続けている中、それを正確に把握し続けることも事実上不可能になっています。



2023年4月に米国のノースイースタン大学が発表したレポート「UNDERSTANDING THE EMERGING SKILLSTECH LANDSCAPE」において、SkyHive社の創業者兼CEOであるショーン・ヒントン氏は、クラウドコンピューティング市場の例として「アーキテクチャの大規模な更新とスキル需要のシフトが平均4、5ヶ月ごとに起こっている。そして仕事の再定義が必要なペースは、年単位ではなく月単位になっている」と述べています。



人間では把握が追いつかない部分についてはAIを活用してスキルの可視化を可能とするスキルテックを活用すれば、大幅にスキル可視化にかける作業時間が減り、アップデートが簡単になるため、人事部が作業効率化のためにスキルテックを活用し始めているのです。

スキルテックが実現可能にすること

（1）スキルは組織変革に向けた「共通言語」に

AIによる大規模な変革が始まっている中、多くの組織では「将来どんな人材が必要なるだろうか」という答えの出ない問いを突きつけられているのではないかと思います。大事なことは、一旦「えいや！」と暫定で決め、修正しながら実行していくことかと思います。



その際に、全社の中での共通言語が必要になっているのです。どんな人材がこれから必要か、を決める時の目線合わせ、基盤となる情報と言い換えても良いかもしれません。



今まで一部の先進的な企業でスキル・タクソノミーのようなスキル分類を精緻（せいち）に管理しようという試みは継続的にありましたが、これからは外部人材市場と内部労働市場を一元管理し、充足すべき社内のポジションにいち早く投入し、事業を前進させていく必要があるので、全社共通の共通言語をスキルにする必要があるのです。

社内、社外の共通言語を「スキル」にする必要性の1つに、従来の働き方での共通言語では不都合が生じている点が挙げられます。



例えば、新型コロナウイルス感染症の影響でリモートワークが全国で広がりました。出社している人、在宅勤務の人で人材評価が分かれるという話も出てきました。出社して苦労している従業員の方が「頑張っている」印象が強くなるのだそうです。



目の前で顔を突き合わせることによるバイアスがかかるわけです。成果やスキルレベルを評価しないこのような会社では、優秀な人材が辞めていきます。また、現在では地方在住でありながら、東京本社の仕事をリモートワークで実施している方なども増えてきました。



顔をお互いに突き合わせていない中、地域や性別、年齢などは仕事の成果を判断する上での共通言語に当然なりえません。そのため、あらゆる働き方をしている方の評価を行う上でのフェアな仕組み、それがスキルに基づく働き方になるのです。

（2）スキル標準化への試み〜スキルはプロトコルになる〜

プロトコルという言葉があります。外交儀礼とかインターネットの世界では、通信接続手順、データを送受信するためのルールを意味します。



異なる世界同士がコミュニケーションを取るための共通の基準のようなものです。同様にスキルについても、スキルに対する異なる認識を擦り合わせ、スキルの標準化が求められるのです。しかしこれは言うは易しで、世界中で賛否両論の議論が起きています。

例えば「営業推進力」といった用語があるとします。スキルを社内の共通言語にしよう、という試みの最初の段階では、「あれ、○○さんの言ってるスキルと、△△さんの言ってるスキル、意味が違うんじゃない？」といった意見の違いが頻繁に出てきます。



しかし、徐々にスキルに対する認識が平準化してくることで、社内での会話が成立するようになってきます。



人事部の皆様との会話の中で、「互いのスキルの認識が噛み合わないからスキル管理は意味がない」と、この時点で思考停止してしまっている方も多く散見します。



しかし、スキルテックを活用してまず共通言語を作り、相互認識を確認し、徐々にレベル感が統一されてくるのです。



例えば、A部門のマネージャーの評価基準と、B部門のマネージャーの評価基準が異なるので、部下の評価や昇進昇格のスピードに不公平が生じることはままあります。そのため、何度も何度も丁寧に管理者の評価者研修を定期的に実施し、組織内での目線合わせを行っていきます。

管理職の評価者研修同様に、社内のスキル標準化、認識のすり合わせを行う議論が必要なのです。そのために、スキルテックは一旦標準形を作る上で大きな役割を果たします。

後藤宗明

一般社団法人ジャパン・リスキリング・イニシアチブ代表理事。SkyHive Technologies 日本代表。著書に『自分のスキルをアップデートし続ける リスキリング』『新しいスキルで自分の未来を創る リスキリング【実践編】』（ともに、日本能率協会マネジメントセンター）、『中高年リスキリング』（朝日新聞出版）がある。