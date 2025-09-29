関西の「ホンマに住みやす過ぎる街」ランキング発表 『なるみ・岡村の過ぎるTV』ゴールデンスペシャル放送決定【コメントあり】
ABCテレビ『なるみ・岡村の過ぎるTV』（毎週月曜 後11：17 ※関西ローカル）のゴールデンスペシャルが、10月22日午後7時から関西ローカルで放送されることが決定した。
【写真】12年前！番組放送初期の岡村隆史＆なるみ
お笑い芸人の岡村隆史となるみがMCを務める同番組は、「関西文化人類学バラエティ」として、これまで最新カルチャーの発掘から関西人の生態調査まで、インターネットでは出てこないリアルな情報を紹介してきた。放送開始から13年目、「ナイトinナイト」に枠移行してからは10年目に突入した。
今回のゴールデンSPの企画は、「関西ホンマに住みやす過ぎる街ベスト5」。番組の人気企画「岡村に住んで欲し過ぎる街」で、将来関西に戻ってきたい岡村のために、これまでさまざまな街を紹介してきたが、岡村は「ステイで…！」と幾度となく関西への移住を保留している。これまでに番組が調べた都市は40以上、そしてインタビュー総数は驚異の1万人を超えた。この膨大なデータをもとに、番組独自の視点で関西の住みやすい街をランキング化し発表する。
【コメント】
なるみ：「岡村に住んで欲し過ぎる街」の企画が始まってからはや何年でしょうか…岡村くんがずっと移住を決めはらへんから…
岡村：でも僕が決めなかったから、このスペシャルができるんですよ！引っ張って引っ張って...しかもゴールデンで!!
すっちー：もし早くに決めてたらそれはそれで、「なにはよ決めとんねん！なにほんまに住んどんねん！」ってなりますからね（笑）
なるみ：どんなランキングになるんか、今から楽しみやね！
岡村：ゴールデンもよろしくどうぞ!!
