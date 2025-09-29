【きょうから】スタバ×ジェラピケ 『ピケ モコ ブーケ & ティー ラテ』が登場、”ピケベア”がバリスタに変身した”ふわもこ”アイテムも
スターバックスとルームウェアブランド「ジェラートピケ」が初のコラボ。“ふわふわ、もこもこ！とびきりスイートなパジャマパーティー”をテーマに、『ピケ モコ ブーケ & ティー ラテ』と、スターバックス公式オンラインストアで全25型（51アイテム）のコラボレーショングッズがきょう・29日より発売される。コラボが発表されると「なんだって!?すごいコラボ！」「可愛すぎる〜!!」などSNSでは期待の声で溢れていた。
【画像】ふわもこパジャマを着たベアリスタも！コラボ商品全部見せ
『ピケ モコ ブーケ & ティー ラテ』（Tallサイズのみ690円／税込・店内価格） は、華やかなアールグレイの香りにフルーティーな甘さが重なるティーラテをベースに、ブルーのアールグレイフレーバームース、スポンジケーキクラム、チョコレートの“ピケベア”をトッピングした一杯で、ブランドコンセプト「大人のデザート」をイメージした見た目も愛らしい仕上がりになっている。
今回のコラボグッズはベアリスタがパジャマを着たキャップがセットになった『gelato pique リユーザブルカップ専用ドリンクホールキャップベアリスタ』（税込1,715円）や、『gelato pique ボーダーリユーザブルカップ ミントグリーン 473ml』（税込800円）などおなじみのスターバックスのグッズから、『gelato pique パウダーベアジャガードプルオーバー ミントグリーン』（税込1万500円）など”ふわもこ”アパレルも充実の全25型（51アイテム）が登場する。
スターバックスとジェラート ピケが贈る“ごほうび時間”を彩る特別なコラボ。注目度の高いラインナップだけに、気になる人は早めにチェックしておいた方が良さそうだ。
