子猫と初対面したわんこの様子が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で41万回再生を突破し、「ずっと見てられる」「猫さん濡れてて笑ったｗ」「愛がダダ漏れ」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：母が子猫を連れて遊びに→初対面なのに、犬たちの『母性』が爆発して…泣けるほど尊い光景】

子猫との初対面

YouTubeチャンネル「リリガル Lillie and Garcello」の投稿主さんは、ボーダーコリーの『リーリエ』ちゃん、オーストラリアンシェパードの『ガルチェロ』ちゃんと暮らしています。今回は、子猫と初対面したときの様子を紹介。投稿主さんのお母さんが里親となった子猫は『たま』ちゃんという名前で、病気のため多少のふらつきがあるのだそう。

初めてたまちゃんと会ったリーリエちゃん＆ガルチェロちゃんは、可愛い姿に釘付け！リーリエちゃんは猫が苦手だそうですが、たまちゃんのことはすぐに受け入れられたようです。ガルチェロちゃんは、子猫に母性が溢れて終始ペロペロが止まらなかったとか。一方、たまちゃんも、大きな2匹の犬にまったく怯まない肝の座ったにゃんこです。

付きっ切りで見守り

たまちゃんは、優しいガルチェロちゃんのことが大好きになった模様。自分から攻撃をしかけて遊びに誘ったといいます。ガルチェロちゃんは、慎重に手加減しながら遊びに付き合っていたそう。力及ばずコロンと転がってしまっても平気な顔のたまちゃん、かなりパワフルなにゃんこのようです。

また、たまちゃんが部屋の散策を始めると、2匹も並んで後を着いていったといいます。怪我をしないか心配で仕方なかったのかもしれません。まるで見守っているような2匹の姿に、なんだかホッコリ…♡

見送る背中にキュン…

たまちゃんは、ガルチェロちゃんにペロペロされてびしょ濡れになってしまいました。しかし、2匹のわんことの触れ合いはちょうどいい刺激になったようです。

しばらくすると、たまちゃんが帰宅する時間に。2匹は窓に食いつくようにたまちゃんを見送ります。楽しかった分、別れは辛いもの…。とはいえ、これからは定期的にたまちゃんと遊べることでしょう♪

この投稿に思わずホッコリした人は多い様子。「出てくる子がみんなかわいすぎる」「ちゃんと力加減しててエライ」「妹分が可愛くて仕方ないんですね」などさまざまなコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル「リリガル Lillie and Garcello」には、ガルチェロちゃん＆リーリエちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

