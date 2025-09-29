

海雲台駅からビーチに向かう目抜き通り。開放的な空気のなか、夜は若者たちでにぎわう（筆者撮影）

ソウルに次ぐ韓国第2の都市であり、韓国最大の水産市場のある港町としても知られる釜山。

成田空港（羽田便なし）から約2時間、博多から高速船で約3時間半と距離的に近く、食事は定番の韓国料理に加えて、港町ならではの豊富な海鮮メニューも楽しめる。

本記事では、釜山の観光名所と、1人でも気軽に楽しめる地元食堂の名物料理を写真盛りだくさんで取り上げる。

外せない「4つの街」→まずは海雲台へ！

釜山を満喫したいなら、外せない4つの街がある。

若い世代が集まる海岸沿いのビーチリゾート・海雲台（ヘウンデ）、韓国最大の水産市場がある港街のチャガルチ、釜山の中心地となる繁華街の西面（ソミョン）、釜山シネマセンター（映画の殿堂）を中心に若者でにぎわうセンタムシティだ。



夏は海水浴場になる海雲台ビーチ。夜の砂浜はライトアップされている（筆者撮影）

まずは、都会でありながらビーチリゾートの雰囲気が楽しめる海雲台を巡る。

地下鉄2号線の海雲台駅からビーチに向かう目抜き通りには、カフェやバー、クラブから居酒屋、地元の人が通う食堂、コンビニ、グッズショップまで多様な店が立ち並ぶ。通りの中央は幅広い歩行者専用道路になっており、両サイドの店頭のにぎわいをよそに、開放的な気分で海沿いの街の空気を楽しめる。

セレブや若い世代の外国人観光客が多いが、地元の若者たちも集まる。夜は通り全体がオープンテラスのバーやクラブの喧騒に包まれ、とくに週末は夜深い時間まで盛り上がっている。

そんな通りの先の海雲台ビーチは、夜は砂浜がライトアップされ、若者たちが踊ったり、酒盛りをしたり、思い思いに騒いでいる。



狭い通りに海鮮料理屋などがひしめき合う海雲台市場（筆者撮影）

目抜き通りを駅からビーチに向かって進むと、左手に海雲台市場の入り口が見えてくる。

市場の通りに入ると、店頭の水槽に魚が泳ぐ昔ながらの海鮮食堂や飲み屋のほか、トッポギとおでんの屋台、チーズドッグ、乾物屋、フルーツ店から、ホットクやアイスクリームなど流行りのスイーツのショップも入り、狭い通りに新旧雑多な店がひしめき合っている。

以前は新鮮な海の幸を楽しめる海鮮食堂ばかりだったが、コロナ禍以降かなり店が入れ替わっている印象。かわいいスイーツショップと古めかしい海鮮食堂が並び、その向かいには雑貨などのグッズ店。そんな混沌とした雰囲気も海雲台市場の楽しみのひとつかもしれない。

新名所の海岸列車に乗るのも一興



海雲台から松亭までの海岸線を海岸列車とスカイカプセルで結ぶ海雲台ブルーラインパーク（筆者撮影）



ガラス張りのデッキが名物のタリットル展望台。海雲台ブルーラインパークの見どころのひとつ（筆者撮影）

近年の海雲台の名物になっているのは、2020年にオープンした海雲台ブルーラインパーク。海岸列車と4人乗りのスカイカプセル（モノレール）が海岸線に沿って走り、約5キロの海岸線の景観を楽しめる。線路の横にはスカイウォーク（遊歩道）もあり、歩くのが好きなら散策してもいい。

おすすめのコースは、海雲台側の尾浦（ミポ）駅から海岸列車に乗り、タリットル展望台駅で下車する（そこから終点の松亭［ソンジョン］まではあまり景色が変わらない）。

駅からつながる、海に張り出したタリットル展望台のデッキは、半分ほどがガラス張り。海の上を歩く気分で松亭ビーチ周辺を一望できるが、ガラスのフロアから下を見てしまうとけっこうな高さがあって怖い。それが人気のようだ。



線路沿いのスカイウォークはのんびりと散策を楽しめる。ランニングをする地元の人も多い（筆者撮影）

展望台を楽しんだら、スカイウォークを散策しながらひとつ手前の青沙浦（チョンサポ）駅まで600メートルほど歩き、そこから尾浦駅まで海岸列車またはスカイカプセルで戻るといい。海岸列車は30分に1本。スカイカプセルは随時、乗れる。

料金は、海岸列車の2回乗車券（往復）が1万2000ウォン、海岸列車とスカイカプセルの片道ずつの往復券が6万5000ウォン。スカイカプセルは4人乗りで1台ごとの料金になるので、4人までのグループで乗ればひとりあたりは割安になる。

地上99階にあるスタバから景観を楽しむ



海雲台ビーチの奥に望む100階の展望台が新名所になっているX the SKY（筆者撮影）



海岸列車とスカイカプセルの奥に望む100階の展望台が新名所になっているX the SKY（筆者撮影）

尾浦駅に戻ったら、そこからもうひとつの新名所・X the SKYが歩いてすぐ。こちらも2020年に開業した商業施設だが、海雲台周辺のビーチから西面（ソミョン）方面の市街地まで一望できる100階の展望台（高さ384メートル）が人気だ。

1階でチケットを購入（大人2万7000ウォン）して、エレベーターで100階へ。98〜100階が展望エリアになり、地上が見える恐怖のガラス張りブリッジのほか、天空に向かう階段、羽を背に空へ羽ばたくイラストの展望ガラスなどフォトスポットが盛りだくさん。

映える写真をたくさん撮ったら、99階のスターバックスコーヒーへ。世界一高い場所の店舗として知られているが、98階から吹き抜けのエリアにあり、一息つきながら外の景観を楽しめる。

1人で気楽に入れる食堂もカジノもある



デジクッパ専門店の五福。混んでいても回転が早いのですぐに入れる（筆者撮影）



盛り合わせクッパは具材がぎっしりでボリューム満点（筆者撮影）

海雲台の食事は1人でも気楽に入れる食堂が多くある。サムギョプサルなどの焼き肉や、ナッコプセ（タコとエビとモツの鍋）、さまざまな貝がゴロゴロ入った貝蒸し鍋などが人気だが、基本的に焼き肉や鍋は2〜3人前からになる。

1人で食べられる名物のおすすめはデジクッパ。目抜き通り沿いの五福と密陽・釜山本店は、どちらもいつもにぎわっている人気店だが、きっと満足できるだろう。五福は日本語対応のタッチパネルで注文できるので安心。



いかにも韓国らしい食堂の雰囲気の密陽・釜山本店。時間帯によってかなり混雑する（筆者撮影）



密陽・釜山本店のポッサム。単品でも頼めるがデジクッパとのセットがおすすめ（筆者撮影）

メニューで悩んだら、盛り合わせクッパがおすすめ。豚バラ、豚の腸詰め、内臓、皮などがごった煮になった豚骨スープのクッパはボリューム満点。これだけでもそこそこ量があるが、ポッサムとのセットにすれば、同時にサンチュでくるんで食べる肉も楽しめて、かなり満足度が上がるだろう。



海雲台ビーチ沿いのパラダイスホテルには24時間営業のカジノがある（筆者撮影）

そして、お腹を満たしたあとに楽しみたいのはカジノ。目抜き通りからビーチに突き当たってすぐ左手のパラダイスホテルに外国人専用のパラダイスカジノ釜山が入っている。24時間営業なのでパスポートさえあればいつでも楽しめる。

映画とショッピングの街・センタムシティ



釜山のランドマークのひとつとなる釜山シネマセンター。夜は屋外の屋根が七色に彩られる（筆者撮影）



9月に開催された『第30回釜山国際映画祭』には大勢の観客がつめかけていた（筆者撮影）

次に寄りたいのが、海雲台から地下鉄2号線で3駅（5分ほど）のセンタムシティ。

駅のすぐ近くには、2011年にオープンした釜山シネマセンター（映画の殿堂）がある。屋外を含めた5つのシアターを有する、映画のための最新設備が整えられた大規模複合施設であり、フィルムと映写機をモチーフにしたような装飾とデザインの建築は、釜山のランドマークのひとつになっている。

アジア最大の映画祭とされる釜山国際映画祭（BIFF）の会場となり、毎年国内外から映画関係者や映画ファンが大勢集う。映画祭期間中は周辺を含めて街全体が大いに盛り上がる。



ハイブランドからカジュアルまで装飾や衣服だけでも何でも揃うセンタムシティの新世界百貨店（中央と右の建物）。左奥はロッテ百貨店（筆者撮影）

2000年代後半に発展した比較的新しい若者の街であり、駅にはロッテ百貨店と新世界百貨店が直結する。3つのタワーからなる新世界百貨店は、さまざまなブランドショップのほか、シネコン、文化センター、アイススケートリンク、スパまで備え、世界最大規模の百貨店として知られている。

韓国の若い世代には映画好きが多いが、とくに週末は映画やショッピングなどを楽しむ若者たちがあふれる街だ。

釜山の中心になる繁華街・西面



カフェや飲み屋などいまどきの店が集まる西面1番街（筆者撮影）

釜山の中心となる街であり、にぎやかな繁華街でもある西面（ソミョン）は、センタムシティから地下鉄2号線で20分ほど。駅の側にロッテホテル、ロッテ百貨店、ロッテ免税店とロッテグループの建物が集まり、この街のランドマークになっている。

駅周辺エリアは雑多な繁華街というイメージで、さまざまな街の顔がある。もっともにぎやかなのは、「西面1番街」の立看板がある通り。いまどきのカフェやバー、おいしい料理の人気店などが集まり、シネコンや劇場、レジャー施設なども並ぶ。



デジクッパの店が集まるデジクッパ通り（筆者撮影）



昼間から飲んでいる人もちらほらと見られる屋台通り（筆者撮影）

そのすぐ近くには、デジクッパの店ばかりがずらっと並ぶ「デジクッパ通り」があり、そこからロッテ免税店へ向かうと、揚げ物やトッポギ、おでんなどの屋台がひしめき合う「屋台通り」がある。



地元の人たちで平日でも大混雑の釜田市場。活気に満ちあふれている（筆者撮影）

そこから駅を越えて北に向かうと、昔ながらの面影がそのまま残る「釜田市場」。魚介類をはじめ野菜、果物、乾物、衣類、雑貨などあらゆる路面店がぎっしりと並ぶ。平日でも地元の人たちであふれ、熱気に包まれている。

ボリューム満点！牡蠣とヨモギのチヂミに舌鼓



地元の食堂ながら知る人ぞ知る慶北食堂。豆腐を売る路面店の奥にある（筆者撮影）



定番の人気メニュー、牡蠣とヨモギのチヂミとユッケは1人では両方は食べ切れないほどボリュームがある（筆者撮影）

西面エリアはどこを歩いても食堂があり、食事には困らない。そんななかでのおすすめは、釜田市場の慶北食堂。人気メニューは、牡蠣とヨモギのチヂミとユッケ（各2万ウォン）。

ヨモギが練り込まれた生地に大量の牡蠣が乗ったチヂミに、さっぱり醤油系の唐辛子が効いたタレをつけて食べる。ユッケは塩の味付けが加わって卵黄が乗り、アクセントにおなじみの梨が混ぜられている。どちらも濃厚な味わいで味もボリュームも満足できるはず。



若者たちが集まる田浦カフェ通りには、おしゃれなカフェが点在する（筆者撮影）

この周辺で若者に人気があるのは、西面駅から北に10分ほど歩く「田浦カフェ通り」（地下鉄2号線の田浦［チョンポ］駅のほうが近い）。

さまざまなコンセプトのおしゃれなカフェや雑貨店が点在し、コーヒーやスイーツを楽しめる。ほんの一部のエリアになるが、表参道のようなイメージに近いかもしれない。Z世代と思しき女性が多く集まっている。



韓国の高級ホテルのひとつになるロッテホテル。3階には24時間営業のカジノがある（筆者撮影）

また、西面にもカジノがある。ロッテホテルの3階にセブンラックカジノが入っており、ここも24時間オープン。海雲台のパラダイスカジノはカジュアル、こちらは少し格調高い雰囲気という違いがあるが、どちらもドレスコードは厳しくない。半袖短パンのような極端にラフな服装でなければ問題ない。

韓国一の水産市場があるチャガルチ



海沿いのデッキのすぐ奥にあるチャガルチ市場。漁船がすぐ側に停泊している（筆者撮影）



新鮮な魚介類が並ぶ市場内は活気に満ちている（筆者撮影）

港町・釜山の象徴になるのが、西面から地下鉄1号線で15分ほどのチャガルチ。

韓国一の魚介類市場とされる、釜山漁港に面した「チャガルチ市場」は、カモメをイメージしたデザインの巨大な施設になり、魚介類など鮮魚がところせましと並び、活気に満ち溢れている。建物内の店舗で購入した鮮魚類は、2階の食堂で調理してもらい、その場ですぐに食べることができる。



市場外の通りにも海鮮品の路面店がひしめき合う（筆者撮影）

チャガルチ市場の建物からチャガルチ駅方面に向かう通りには、路面の鮮魚店や刺し身店が立ち並び、タチウオやタコなどさまざまな海産物が並べられている景色が延々と続く。



夜でも営業している食堂が多い。屋台では飲みながら海鮮を味わう人たちでにぎわっている。年配層だけでなく、女性グループなど若者たちの姿も目立つ（筆者撮影）

山側に1本入った通りにはその場で食べることができる鮮魚飲食店や食堂がひしめき、店頭の水槽には魚が泳ぐ。店内だけでなく、店頭にテラス席を設けている店舗も多く、チャガルチ名物となっているアジメ（おばさん）たちの威勢のいい声が飛び交っている。

駅のすぐ南側に立体駐車場があるが、その周辺には屋台の飲み屋が多く並ぶ。地元の年配層が多いが、若者たちの姿も目立ち、夜中までにぎわっている。

戦後の闇市からいまも続く国際市場



『釜山国際映画祭』発祥の地であるBIFF広場。会場はセンタムシティに移ったが、現在も前夜祭などのイベントが行われる（筆者撮影）



映画監督や俳優の手形プレートが埋め込まれたBIFF通りには屋台が並ぶ（筆者撮影）

市場からチャガルチ駅を越えて北側に行くと「BIFF広場」と「BIFF通り」と呼ばれる通りがある。ここは、1996年にBIFFがスタートした地であり（現在の会場はセンタムシティの釜山シネマセンター）、多くの映画監督や俳優の手形とサインが刻まれたプレートが路面に埋め込まれているほか、映画にまつわるさまざまなオブジェが通りの各所に立っている。



BIFF広場のホットク屋台は名物になっている（筆者撮影）

現在でも映画祭の一部イベントがBIFF広場で開催されているが、人通りの多いにぎやかな通りであり、さまざまな屋台が並ぶ。そのなかでも、名物のホットクの屋台には、常に若者の行列ができている。



戦後から続く国際市場。安価な品揃えから、地元の人たちから観光客まで訪れるにぎやかなエリア（筆者撮影）

そのすぐ北側には「国際市場」がある。戦後の闇市場からはじまり、現在も昔ながらの店舗に衣類から雑貨、電気器具、機械工具などが並ぶ。アメ横のようなイメージだ。

市場内はさまざまなエリアに分かれており、飲食の屋台が集まる場所もあるほか、近年はコスメやアクセサリーなどの新しい店も増えている。あらゆる物が安価に手に入る庶民の街だ。

筆者おすすめ！毎年必ず買って帰るキムチがコレ



スンドゥブチゲで有名な食堂・ドルゴレ。店は手前の建物を通り抜けて奥の建物の2階にある（筆者撮影）



持ち帰り用に真空パックし、保冷剤を入れてくれるドルゴレのキムチ（筆者撮影）

そんなエリアで外せないのが、スンドゥブチゲで有名な老舗食堂・ドルゴレ。入り口がわかりにくい以外はごく普通の食堂だが、魚介類のワタを混ぜて漬け込んでいると思しきキムチが絶品。

日本人観光客の来店も多く、持ち帰り用のキムチが人気。1キロ1万8000ウォンで、匂いが出ないように真空パックにしてくれる。筆者は毎年必ず買って帰る。

余談だが、国際市場といえば、韓国スター、ファン・ジョンミン主演の映画『国際市場で逢いましょう』が有名だが、釜山は戦後の復興を描く映画やヤクザもの映画の舞台になることも多く、国際市場は映画やドラマによく登場する。

“どこか洗練されていない”のが釜山のよさ

釜山旅行のいちばんの楽しみは、海鮮をはじめとした食事だろう。刺し身は日本よりも濃い甘口醤油やコチジャンをつけて食べるほか、うなぎのプルコギといったうなぎ料理のバラエティも豊富で、ごった煮のような貝鍋など海鮮鍋の種類もたくさんある。日本とは異なる味わいの海鮮料理を堪能できる。

名物のひとつのナッコプセは、タコとエビに加えて、なぜかモツが入る鍋だが、モツの甘みが海鮮の味を引き立てる絶妙な味わいの料理であり、いちど試してみると病みつきになる人も多い。

そんな料理や街並みなど、釜山はソウルと比べてどこか都会っぽくないというか、洗練されていない印象がある。いい意味でそれが釜山らしさであり、好きになるといつの間にかどんどん沼っていく街のよさなのだろう。

日本から近く、似ているようで異なる楽しみが山のようにある韓国・釜山。ぜひいちど訪ねてみてほしい街だ。有意義な発見に満ちた旅になるに違いない。

（武井 保之 ： ライター）